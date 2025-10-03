Kiara Rodríguez, récord mundial camino a la final de los 200 metros planos en India

La deportista ecuatoriana Kiara Rodríguez superó una marca de hace 13 años en el Mundial de Para-atletismo de Nueva Deli

Kiara Rodríguez sigue agigantando la historia del atletismo ecuatoriano, luego de que la madrugada de este viernes 3 de octubre consiguiera registrar un nuevo récord mundial en la prueba de los 200 metros planos del Mundial de Para-atletismo que se disputa en Nueva Deli, India.

Luego de coronarse tricampeona mundial en los 100 metros planos, el 29 de septiembre, la guayaquileña de 22 años volvió a conseguir otra gesta histórica para el país en los 200 metros planos T46/47, al completar en 24 segundos y 37 segundos su carrera en la ronda de clasificación, superando el anterior récord de la cubana Yunidis Castillo, quien estableció en 2012 (hace 13 años) un tiempo de 24,45 segundos.

Con el récord mundial, Kiara clasificó como suprema favorita a la final.

Cabe mencionar que la en primera instancia las rondas clasificatorias de los 200 metros planos estaba prevista para este sábado 4 de octubre a las 23:13 de Ecuador; sin embargo en las primeras horas de este viernes 3 la cuenta en Facebook del Comité Paralímpico Ecuatoriano publicó el récord mundial de Kiara.

Kiara, tricampeona mundial en los 100 metros

Hace 3 días, el 29 de septiembre Kiara exhibió su potencia y jerarquía en los 100 m planos T46/47, al cruzar la meta con un tiempo de 11,97 segundos, registro que le aseguró la presea dorada y el tricampeonato mundial.

Con la victoria, la velocista ecuatoriana sellaba así un triplete histórico en su corta carrera deportiva, pues ya había subido a lo más alto del podio en los mundiales de París 2023 y Kobe 2024, y ahora le añadía el título de Nueva Deli.

De acuerdo con una publicación que hiciera la Federación Deportiva del Guayas, el 1 de octubre, Kiara volverá a la pista para la final de los 200 m planos este domingo 5 de octubre, a las 07:37 de Ecuador; a la espera por confirma día y hora de su incursión en una tercera y última prueba en India: el salto triple.

La atleta albiceleste Kiara Rodríguez volverá a escena este jueves 2 de octubre para disputar la prueba de 200 metros planos en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025.

Un día después, el sábado 4, afrontará su segunda presentación en las semifinales de la… pic.twitter.com/3g4jSX3Qji — #GuayasCompite (@Fede_Guayas) October 1, 2025

Estefany López, plata mudial para Ecuador

Al éxito de Kiara la madrugada de este viernes 3 de octubre, se unió la también tricolor Estefany López, quien obtuvo medalla de plata en la prueba de lanzamiento de disco F41, al registrar una mejor marca de 29.81 metros en el Campeonato Mundial de Para-atletismo Nueva Deli 2025.

Cabe mencionar que Estefany superó los bronces obtenidos en los anteriores mundiales de París 2023 y Kobe 2024, por lo que se suma a los logros históricos de Ecuador en el Mundial de Paraatletismo.

