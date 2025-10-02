Polémica en el Super Bowl 2026: Bad Bunny cantará con ICE vigilando el evento

El Super Bowl 2026 ya no solo promete el choque más esperado del fútbol americano, sino también uno de los shows de medio tiempo más comentados de la historia. El protagonista será Bad Bunny, el artista latino que ha roto récords en todo el mundo y que ahora se prepara para conquistar el escenario deportivo más grande de Estados Unidos en febrero.

Pero su participación no llega libre de polémica: alrededor del evento ya se mueven discursos políticos y advertencias de seguridad.

La confirmación del “Conejo Malo” como estrella del halftime show encendió la euforia de sus fanáticos, que ven en este paso un hito cultural. El reguetón y el trap latino subirán al escenario más visto del planeta, algo impensado hace apenas unos años.

El artista puertorriqueño Bad Bunny estará en el Super Bowl 2026. EFE

La controversia con el tema migratorio

Sin embargo, la emoción se mezcló con controversia cuando Corey Lewandowski, asesor de la administración de Donald Trump, afirmó que agentes de ICE estarán presentes en el Levi’s Stadium el 8 de febrero de 2026. “No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”, advirtió.

El anuncio impacta porque Bad Bunny ya había manifestado su temor a que sus presentaciones en EE.UU. fueran un blanco para las políticas migratorias, razón por la que canceló parte de su gira en ese país.

La emoción de estar en la mega fiesta

Aun así, el cantante no escondió su felicidad al revelar que formará parte del Super Bowl: “Estuve guardando este secreto por tanto tiempo y se sintió muy bien. Me sentí tan emocionado, como la primera vez que le mostré el video a un amigo y vi su reacción. La playa donde grabamos es mi pueblo, así que es algo muy especial para nosotros”.

Con esta mezcla explosiva de política, migración y música, el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 apunta a convertirse en uno de los más mediáticos de la historia. Lo que muchos se preguntan es: ¿será recordado por la fiesta y el orgullo latino o por la tensión migratoria que rodea al evento deportivo más grande al inicio del año 2026?

