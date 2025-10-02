Emelec: Luis F. León reveló cuándo volverá a las prácticas, tras la paralización

El capitán del Bombillo aclaró que la postura es determinante y señaló a los directivos por los incumplimientos de sueldos

Luis Fernando León, zaguero de Emelec, es uno de los capitanes del equipo.

Los jugadores del primer equipo de Emelec no realizaron a la sesión de entrenamiento de este jueves 2 de septiembre como una medida de protesta ante el prolongado atraso en el pago de sus salarios.

A través de un video difundido en redes sociales, el capitán del equipo, Luis Fernando León, actuó como vocero y confirmó la paralización de las actividades. En el clip, se puede ver a los futbolistas reunidos en el Polideportivo de Los Samanes, visiblemente con el "malestar y la profunda preocupación ante la reiterados incumplimientos" de los haberes.

"Lastimosamente existen valores pendientes que oscilan entre los 3, 5, 6, 7 y 8 meses... A pesar de esta situación siempre hemos procurado la estabilidad del club y los objetivos deportivos trazados, sin embargo, ante la falta de soluciones nos vemos en la obligación de hacer pública esta situación", declaró el defensor.

Jugadores de Emelec en entrenamiento en el Polideportivo de Los Samanes. Archivo

León afirmó que no volverán a las prácticas "hasta que se cumplan los compromisos establecidos con los dirigentes". Esto, pese a que están a vísperas del juego en el estadio George Capwell ante Deportivo Cuenca, en el inicio del segundo hexagonal de LigaPro.

"El compromiso siempre ha sido al 100 % con el club y la hinchada. Esta camiseta es sagrada, gloriosa y siempre estamos para defenderla a muerte, pero necesitamos el respeto como deportistas y jugadores de esta noble institución", aclaró Luis Fernando a nombre del resto de futbolistas.

¿Cuándo y a qué hora juega Emelec ante Deportivo Cuenca?

La decisión del plantel es mantener la huelga hasta obtener una solución concreta por parte de la directiva. El momento se vuelve más crítico de cara al próximo partido frente a los morlacos, donde Emelec recibirá el sábado 4 de octubre, a partir de las 16:40 (hora de Ecuador), compromiso que no tendrá público debido a la suspensión que recae sobre el Bombillo después del Clásico del Astillero.

Hasta 8 meses de deuda con la plantilla, gravísimo. pic.twitter.com/HtUv7eKrjm — Stéffano Dueñas (@SteffanoDu) October 2, 2025

