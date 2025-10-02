Caicedo brilla en Chelsea: es el líder de esta estadística en la Premier League

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo tiene impresionantes números en lo que va la liga inglesa. Supera a otros grandes

Moisés Caicedo no ha tardado en demostrar por qué el Chelsea apostó tan fuerte por él. El mediocampista ecuatoriano se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de los Blues y sus estadísticas lo confirman como uno de los volantes más efectivos de la Premier League.

Desde su llegada al club londinense, Caicedo se ha ganado la titularidad y ha respondido con un rendimiento sobresaliente, especialmente en labores defensivas. Actualmente, el volante tricolo9r lidera la tabla de jugadores con más intercepciones en la liga inglesa, sumando un total de 17.

Sus más cercanos perseguidores, Tyler Adams y Marcos Senesi (ambos de Bournemouth ), se encuentran con 13 intercepciones, lo que subraya la superioridad de Caicedo en este rubro. El top 5 lo completan Quilindschy Hartman (11), del Burnley F. C y Omar Alderete (10), del Sunderland .

Moisés Caicedo ya lleva dos goles en la Premier League. cortesia

La solidez de Caicedo no solo se refleja en los números. Junto al argentino Enzo Fernández, ha formado un mediocampo formidable que se ha convertido en el pilar del conjunto dirigido por el estratega Enzo Maresca, ganándose el reconocimiento de aficionados, rivales, analistas y hasta compañeros de profesión.

Próximo rival de Chelsea de Moisés Caicedo en Premier League

La temporada de Niño Moi no se detiene y sigue en ascenso. Su exposición con los blues en la Premier continúa con el duelo frente al puntero Liverpool en casa, Stamford Bridge, el próximo sábado 4 de octubre por la fecha 7 de la competencia local.

Chelsea, con la presencia de Caicedo deberán medirse ante el líder de la tabla que tiene 15 puntos y mejorar las 8 unidades para abandonar la octava casilla y acercarse a los puestos estelares.

