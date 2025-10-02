Willian Pacho: prensa europea se deshace en elogio por su partido contra FC Barcelona

El defensor ecuatoriano destaca una vez más por su gran accionar en Champions League con la camiseta de Paris Saint-Germain

Willian Pacho (D), de PSG, sobre la marca al delantero del FC Barcelona, Ferrán Torres en Champions League.

El Paris Saint-Germain (PSG) demostró su jerarquía en el Estadio Olímpico de Montjuic el pasado miércoles 1 de octubre, dando un golpe de autoridad en la segunda jornada de la Champions League al vencer 2-1 al FC Barcelona. Este triunfo no solo reafirma la ambición del equipo dirigido por Luis Enrique en Europa, sino que también subraya la solidez de sus jugadores clave, entre ellos, el defensor ecuatoriano Willian Pacho.

Pese a un comienzo complicado, Pacho se sobrepuso y fue fundamental en la remontada parisina. La prensa francesa destacó su evolución en el partido, calificando su actuación de "menor a mayor". El diario deportivo L'Équipe señaló que, al igual que el resto de la defensa, le costó en los primeros minutos contener al joven Lamine Yamal. Sin embargo, su capacidad de reacción fue clave.

"Fue superado en el inicio del encuentro y le costó individualizar su marca. Sin embargo, con el correr de los minutos se asentó y brindó seguridad", afirmó el medio francés.

Paris Saint-Germain aseguró un nuevo triunfo en Champions League ante FC Barcelona. Siu Wu

La actuación del zaguero, valorada con una calificación de seis sobre diez, reflejó su resiliencia y contribución a la victoria. Si bien la figura indiscutible del encuentro fue Nuno Mendes, quien con un puntaje de ocho y una asistencia crucial para el empate, acaparó los titulares, el trabajo del jugador tricolor no pasó desapercibido.

Tras una noche memorable, Willian Pacho volvió a cumplir con las expectativas y se consolidó como una pieza importante en la defensa del PSG, demostrando que tiene la mentalidad y el talento necesarios para los grandes desafíos del fútbol europeo.

Números destacados de Willian Pacho en PSG

El representante esmeraldeño tuvo una efectividad del 96 % en los pases efectuados, además tuvo 3 despejes, 2 intercepciones y 5 recuperaciones de la posesión. Pacho destacó ante los culés.

¿Cuándo vuelve a jugar PSG de Willian Pacho?

El conjunto parisino ahora girará la página de la Liga de Campeones y afrontará un nuevo duelo de la Ligue 1 de Francia, en donde tendrán que enfrentar fuera de casa a LOSC. Esto será el domingo 5 de octubre a partir de las 13:45 (hora de Ecuador).

