"Hay que diferenciar entre incentivo y amaño" | Pódcast El Jueguito

Esteban Dreer, Daniel Navas y Sttefano Dueñas analizaron los riesgos de los amaños y apuestas en el balompié nacional

El Podcast el Jueguito se transmite todos los miércoles a las 18:00.

Apuestas en el fútbol ecuatoriano: polémicas y jugadores en la mira fue el tema que abrió el debate del miércoles 1 de octubre de 2025 en El Jueguito, el nuevo pódcast producido por EXTRA y EXPRESO.

Esteban Dreer, exportero de Emelec y de la Selección de Ecuador, encendió la discusión al señalar que en el fútbol “pasa todo lo que la gente se imagina” pero “después está quién lo asume”. El Rifle enfatizó que en la actualidad “se perdió la ética”, lo que, a su criterio, provoca más conflictos y abre la puerta a los amaños de partidos.

Emelec ya renegocia la millonaria deuda con el Banco del Pacífico Leer más

En esa línea, Daniel Navas, integrante del panel, precisó una diferencia fundamental: “Hay que diferenciar entre el incentivo económico (que ofrecen dirigentes para ganar un partido) que es normalizado en el fútbol, versus la plata o extorsión de quienes buscan que un jugador se eche para atrás”.

Sobre este punto, Sttefano Dueñas, periodista y también parte del panel, añadió una reflexión en torno a los límites morales: “Ahí la línea ética pasa, quizás, por que ese premio se lo está ofreciendo gente ajena al club. Ahí se evalúa más si es o no correcto recibir ese incentivo del otro lado”.

¿Cómo ver El Jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXTRA.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!