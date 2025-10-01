Expreso
Estadio George Capwell, Banco del Pacífico
El préstamo que aún no logra pagar Emelec fue para remodelar el estadio Capwell, cuya obra se entregó en 2017.
archivo

Emelec ya renegocia la millonaria deuda con el Banco del Pacífico

Jorge Guzmán busca diálogos con la entidad bancaria para renegociar compromisos heredados de anteriores directivas

Emelec inició conversaciones con el Banco del Pacífico con el objetivo de renegociar la millonaria deuda que mantiene con la entidad financiera, informó este miércoles 1 de octubre el presidente del club, Jorge Guzmán.

El objetivo es desarrollar acuerdos responsables y sostenibles, que garanticen un futuro robusto para nuestra gestión tanto en el ámbito deportivo como administrativo”, señaló Guzmán en un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del Bombillo.

Jorge Guzmán
Jorge Guzmán (d), presidente de Emelec.cortesía

¿Cuánto debe Emelec al Banco del Pacífico?

El dirigente aclaró además que “no se formalizará ningún convenio de patrocinio con el Banco del Pacífico”, institución que hasta febrero de 2025 reclamaba un saldo de 9’821.448 dólares, lo que derivó en un proceso de coactiva contra el club. Incluso, el 11 de febrero pasado la entidad financiera anunció el remate de 31 bienes pertenecientes al estadio George Capwell.

La deuda de Emelec se origina en un préstamo concedido el 7 de agosto de 2012 por un monto de 24’312.786 dólares, destinado a la remodelación del Capwell durante la administración de Nassib Neme. Ese crédito aún no ha sido cancelado en su totalidad.

Como consecuencia de esta situación, la alianza comercial entre Emelec y el Banco del Austro, que contemplaba el ‘naming’ del estadio hasta 2026, llegó a su fin, luego de que la entidad bancaria decidiera no continuar con el contrato.

