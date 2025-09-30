Leones del Norte vs. Emelec: ¿Cuándo se jugará el partido de Copa Ecuador 2025?

La FEF reprogramó dos partidos de los octavos de final de la Copa Ecuador debido al cierre de vías en la Sierra

Emelec avanzó a octavos de final de Copa Ecuador tras vencer a Miguel Iturralde en la tanda de penaltis.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha confirmado la postergación de uno de los partidos más esperados de los octavos de final de la Copa Ecuador 2025. El compromiso que mediría a Leones del Norte y Emelec, inicialmente pactado para el miércoles 1 de octubre a las 16:00, ha sido reagendado debido a la actual coyuntura por en el país.

La principal razón detrás de esta modificación es el paro nacional que afecta a diversas provincias, provocando el cierre de vías en la región interandina del país. Esta situación logística impedía que Emelec pudiera completar de forma segura su trayecto terrestre hacia el Estadio Olímpico de Ibarra, sede del encuentro.

Como consecuencia directa del contexto social, el partido entre Leones del Norte y Emelec se disputará finalmente el miércoles 8 de octubre en el mismo horario de las 16:00.

No obstante, esta no fue la única modificación en el calendario de la Copa Ecuador. El duelo entre San Antonio Fútbol Club y Liga de Quito también sufrió un cambio, quedando programado para el jueves 9 de octubre, manteniendo también como escenario el Estadio Olímpico de Ibarra.

El camino de Emelec y Leones del Norte en la competición

Analizando el camino recorrido, el Bombillo avanzó a esta instancia tras un complicado debut, donde tuvo que eliminar en la tanda de penaltis a Miguel Iturralde, un equipo proveniente del Torneo Ascenso provincial de Pichincha.

Por su parte, Leones del Norte ha demostrado ser una de las grandes sorpresas del certamen. El equipo dejó en el camino a Sembrando Buenos Campeones en la primera ronda y dio el golpe al eliminar en los dieciseisavos de final a Orense, mostrando un sólido desempeño en el torneo copero.

