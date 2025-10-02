Empieza la pretemporada de la NBA: ¿Cuándo debuta Reggie Luis Jr.?

El ecuatoriano es parte de la plantilla de los Celtics de Boston y podría debutar en estos días

Reggie Luis Jr se desempeña como escolta, tiene 22 años y viene de la liga universitaria.

Antes de empezar la temporada, la NBA organiza una pretemporada para que los equipos puedan probar a sus nuevas incorporaciones. Esto le puede dar la oportunidad de debutar a Reggie Luis Jr., jugador nacido en Estados Unidos, de padre dominicano y madre ecuatoriana.

De darse las proyecciones, esta podría ser la primera ocasión que un jugador de baloncesto con raíces ecuatorianas pise las canchas de la liga más importante del mundo y del equipo más laureado de la misma.

Es válido recordar que Luis Jr. empezó el año como jugador de los Utah Jazz, después de que estos lo unieran a sus filas por su destacado paso por el basquetbol universitario. Sin embargo, fueron los Celtics de Boston los que se interesaron en el talento del jugador de 22 años y lo ficharon, siguiendo con una línea de fogueó a jugadores jóvenes con proyección, como sucedió con Payton Pritchard.

¿Cuándo podría debutar el joven americano de nacimiento pero ecuatoriano de sangre?

De izquierda a derecha: Reggie Luis (padre), ⁠Rylee Luis (hermana), Verónica Luis (mamá) y Rj Luis Jr. durante su visita a la Mitad del Mundo. CORTESÍA

Los Celtics de Boston debutarán en la pretemporada este 8 de octubre contra los Grizzlies de Ja Morant, a partir de las 19:00.

En el caso de que Luis Jr. no juegue este partido, podrá hacerlo en los próximos ante:

Toronto Raptos, 10 de octubre, a las 18:00 de Ecuador

Cleveland Cavaliers, 12 de octubre, 18:00

nuevamente contra Raptors, el 15 de octubre, a las 18:00

¿Cuándo empieza la NBA?



La NBA (National Basketball Association) comienza el 21 de octubre con el partido entre Oklahoma City Thunder y Houston Rockets. El debut de los Celtics de Boston será el día siguiente, el 22 de octubre contra los Philadelphia 76ers de Joel Embiid a las 6:00 p.m.

