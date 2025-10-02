Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Reggie Luis Jr
Reggie Luis Jr se desempeña como escolta, tiene 22 años y viene de la liga universitaria.Cortesía

Empieza la pretemporada de la NBA: ¿Cuándo debuta Reggie Luis Jr.?

El ecuatoriano es parte de la plantilla de los Celtics de Boston y podría debutar en estos días

Antes de empezar la temporada, la NBA organiza una pretemporada para que los equipos puedan probar a sus nuevas incorporaciones. Esto le puede dar la oportunidad de debutar a Reggie Luis Jr., jugador nacido en Estados Unidos, de padre dominicano y madre ecuatoriana

De darse las proyecciones, esta podría ser la primera ocasión que un jugador de baloncesto con raíces ecuatorianas pise las canchas de la liga más importante del mundo y del equipo más laureado de la misma.

RELACIONADAS

Es válido recordar que Luis Jr. empezó el año como jugador de los Utah Jazz, después de que estos lo unieran a sus filas por su destacado paso por el basquetbol universitario. Sin embargo, fueron los Celtics de Boston los que se interesaron en el talento del jugador de 22 años y lo ficharon, siguiendo con una línea de fogueó a jugadores jóvenes con proyección, como sucedió con Payton Pritchard.

¿Cuándo podría debutar el joven americano de nacimiento pero ecuatoriano de sangre?

RJ Luis Jr
De izquierda a derecha: Reggie Luis (padre), ⁠Rylee Luis (hermana), Verónica Luis (mamá) y Rj Luis Jr. durante su visita a la Mitad del Mundo.CORTESÍA

Los Celtics de Boston debutarán en la pretemporada este 8 de octubre contra los Grizzlies de Ja Morant, a partir de las 19:00.

En el caso de que Luis Jr. no juegue este partido, podrá hacerlo en los próximos ante: 

  • Toronto Raptos, 10 de octubre,  a las 18:00 de Ecuador

  • Cleveland Cavaliers, 12 de octubre, 18:00 

  • nuevamente contra Raptors, el 15 de octubre, a las 18:00

¿Cuándo empieza la NBA?

La NBA (National Basketball Association) comienza el 21 de octubre con el partido entre Oklahoma City Thunder y Houston Rockets. El debut de los Celtics de Boston será el día siguiente, el 22 de octubre contra los Philadelphia 76ers de Joel Embiid a las 6:00 p.m.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Con más 89.500 detenidos, El Salvador extiende régimen de excepción por 43ª vez

  2. Consulta popular: ¿Qué organizaciones políticas harán campaña por el sí o no?

  3. Elizabeth Gutiérrez, ¿ya tiene nuevo novio?: Aquí los detalles

  4. Jonathan Anderson y el reto de reinventar Dior

  5. Venezuela denuncia que cazas de EE.UU. "se han atrevido a acercarse" a sus costas

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Vías cerradas hoy, 2 de octubre de 2025, por el paro nacional en Ecuador

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

Te recomendamos