Barcelona SC: Lo que hizo Joao Rojas que llamó la atención en el entrenamiento

Joao Rojas sorprendió con inesperado gesto en la práctica antes de Independiente del Valle

Joao Rojas encendió la práctica con acción que sorprendió a todos.

Barcelona SC recupera a sus figuras y afina detalles para enfrentar a Independiente del Valle. El entrenamiento de este 2 de octubre en el estadio Monumental reveló un ambiente de concentración y expectativa.

A las 08:30, el escenario ya estaba listo. Matías Oyola, hoy director deportivo, pisó la cancha como quien todavía respira fútbol. Afuera, todo era un ritual: mini cancha improvisada al norte y seis barreras plásticas al otro extremo para ensayar jugadas y fuera de juego.

Así llegan Barcelona e Independiente del Valle

A´si fue el entrenamientos del Barcelona

Willian Pacho: prensa europea se deshace en elogio por su partido contra FC Barcelona Leer más

El césped lucía impecable. Francisco 'Molacho' Zapata, histórico utilero del club, tenía todo preparado. Su labor va más allá de los balones y petos: también carga con la energía del plantel. A un costado, Braian Oyola conversaba con Matías, un apellido compartido que parecía unión más allá de la sangre.

De pronto apareció Miguel Parrales, con zapatillas negras y los zapatos de fútbol en la mano. El silencio marcaba el ambiente. La prensa miraba desde lejos y alguien murmuró: “El mudo ha llegado”.

El color lo puso Felipe Caicedo, con su cabello teñido de amarillo, charlando largo con Dixon Arroyo. Sabían lo que se juegan. Mientras tanto, los hermanos Rescalvo cruzaban la cancha y delineaban la estrategia para el domingo ante Independiente del Valle, líder con diez puntos de ventaja.

Michael Hoyos uno de los goleadores de Independiente del Valle. cortesia

Barcelona va completo al debut del hexagonal

Pedro Pablo Perlaza, formador de Antonio Valencia, lucha contra cáncer de próstata Leer más

Desde arriba, un dron del club registraba la escena, mientras un helicóptero cruzaba el cielo del Monumental. Todo parecía un preámbulo cinematográfico, es hora que Barcelona trabaje pensando en Independiente.

El grupo se reunió en el círculo central para la oración. Después, el entrenamiento comenzó bajo la dirección de los Rescalvo. La prensa se retiró, pero antes observó un detalle: Joao Rojas practicaba tiros desde fuera del área. Golazo. Su mirada al balón reflejaba lo que necesita: confianza.

Barcelona SC llega con plantilla completa: regresan de suspensión Leonai Souza, Arreaga y Castillo. La época de lesionados quedó atrás y el técnico tendrá nómina llena para escoger.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!