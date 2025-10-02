Cenar con Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, cuesta hasta 935 dólares

El 7 de noviembre de 2025 se celebrará una cena exclusiva en Londres con Sheila Ebana, madre del crack del Barça

La madre de una de las jóvenes estrellas más prometedoras del fútbol mundial se convierte en protagonista fuera del terreno de juego. Cenar con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, tiene un precio y no es precisamente simbólico.

Cena exclusiva con la madre de Lamine Yamal: hasta $935 por asistir

El próximo 7 de noviembre de 2025, el exclusivo Nobu Hotel London Portman Square, ubicado en Londres, será el escenario de una velada curiosa, donde los asistentes deberán pagar entre 175 y 935 dólares para compartir mesa con la madre de la estrella del FC Barcelona.

(Te invito a leer: Deportivo Santo Domingo vs Guayaquil City: Dónde ver y horario | Copa Ecuador 2025)

El evento, organizado por JEN C Events, se promociona con un lema directo y provocador: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”.

Lamine Yamal es la estrella de FC Barcelona. EFE

Así quedó la tabla de posiciones de Champions League 2025-26, tras Barcelona vs PSG Leer más

Un evento sin Lamine Yamal: el Barça juega al día siguiente

Una invitación que ha causado revuelo en redes sociales y programas de TV, porque Yamal no estará presente en la cena, ya que su equipo se enfrenta a Celta de Vigo al día siguiente, el 8 de noviembre de 2025, por LaLiga 2025-26.

El evento se extenderá durante cuatro horas, combinando gastronomía japonesa, música en vivo con DJ y la presencia de Ebana como figura central. La intención es ofrecer una experiencia “de alto nivel”.

La cita ha sido bautizada como la Football Fans Christmas Party, una gala navideña dirigida exclusivamente a mayores de 18 años y con capacidad limitada para 400 personas. El formato ofrece distintas opciones según el presupuesto:

Entrada estándar ($ 175): incluye cóctel de bienvenida con champán y menú de tres platos.

Silver Ticket ($ 476): añade una botella de vino para la mesa.

VIP ($ 935): incluye mesa preferente, barra libre hasta las 23:00, champán, y una foto con Sheila Ebana.

Polémica en televisión: ¿vale tanto conocer a la madre de un futbolista?

En programas como El Tiempo Justo (Telecinco), se ha criticado el alto coste de las entradas y el hecho de que el único reclamo del evento sea la madre del jugador, cuya carrera aún está en plena ebullición con solo 18 años.

A pesar de ello, las entradas ya están a la venta y se están agotando rápidamente, según ha anunciado la empresa organizadora en redes sociales.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!