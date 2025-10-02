Deportivo Santo Domingo vs Guayaquil City: Dónde ver y horario | Copa Ecuador 2025

Guayaquil City visita a Deportivo Santo Domingo por los octavos de la Copa Ecuador 2025. Mira hora y canal

Este jueves 2 de octubre de 2025, desde las 19:00 (hora de Ecuador), se jugará uno de los partidos más llamativos de los octavos de final de la Copa Ecuador 2025: Guayaquil City visita a Deportivo Santo Domingo en el estadio Olímpico Etho Vega Baquero, ubicado en Santo Domingo de los Colorados.

El duelo enfrenta a dos equipos de distintas categorías del fútbol ecuatoriano, pero que han demostrado argumentos sólidos para seguir avanzando en el torneo.

Miller Bolaños, la carta fuerte de Guayaquil City

Guayaquil City, de la Serie B, llega como favorito por su mayor experiencia y plantel, pero no puede confiarse ante un Deportivo Santo Domingo, de la Segunda Categoría, que ha sido una de las sorpresas del campeonato.

Guayaquil City es liderado por Miller Bolaños. Internet

El camino de Guayaquil City hasta esta instancia incluyó dos importantes victorias: primero ante Deportivo San Camilo en la primera ronda, y luego frente a Mushuc Runa, de la Serie A, en los dieciseisavos de final.

Lo que está en juego: el pase a cuartos y un paso hacia la Libertadores 2026

Liderados por el experimentado Miller Bolaños, los ‘ciudadanos’ buscan seguir su camino hacia los cuartos de final y acercarse al sueño del título, que también otorga la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Elson Peñarrieta, la figura de Deportivo Santo Domingo

Por su parte, Deportivo Santo Domingo ha hecho historia al eliminar a Luz Valdivia y luego dar el gran golpe al dejar fuera a Delfín, otro equipo de la Serie A.

La gran figura de Deportivo Santo Domingo es Elson Peñarrieta, delantero que ha sido clave en las sorpresivas victorias y que buscará ser protagonista una vez más ante su gente.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Deportivo Santo Domingo y Guayaquil City?

El partido será transmitido EN VIVO por DSports 9, canal de televisión pagada, y también por su plataforma digital DGO, para que los aficionados no se pierdan ni un minuto de esta vibrante eliminatoria.

Las estadísticas previas del partido

