Así quedó la tabla de posiciones de Champions League 2025-26, tras Barcelona vs PSG

PSG ganó 2-1 a FC Barcelona en Montjuic y asciende en la tabla de la Champions League. Bayern Múnich lidera

PSG visitó a FC Barcelona en la segunda fecha de la Champions League 2025-26.

La Champions League 2025-26 sigue avanzando con partidos vibrantes, y uno de los más esperados de la segunda fecha de la fase de liga fue la victoria 2-1 de París Saint-Germain (PSG) ante FC Barcelona, disputado este miércoles 1 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Ferrán Torres y Senny Mayuli, los protagonistas del marcador

Con Willian Pacho como titular en la defensa, PSG rescató un punto importante en condición de visitante.

Ferrán Torres abrió el marcador para los azulgranas al minuto 19, mientras que el joven Senny Mayuli igualó las acciones al 38’ y Gonçalo Ramos selló la victoria al minuto 90.

Mayulo anotó el gol de PSG. EFE

Gracias a la victoria, PSG ascendió hasta el tercer puesto de la clasificación, mientras que FC Barcelona cayó a la casilla 16, con tres unidades.

Bayern Múnich es el nuevo líder del torneo europeo

Tras la conclusión de esta segunda jornada, el gran beneficiado fue Bayern Múnich, que con su segunda victoria consecutiva se convirtió en el nuevo líder de la tabla de posiciones con seis puntos.

Detrás del conjunto bávaro, otros cinco equipos comparten la misma cantidad de unidades: Real Madrid, PSG, Inter de Milán, Qarabag y Arsenal, que también mantienen puntaje perfecto en esta primera fase.

La tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 empieza a tomar forma, y aunque aún resta mucho camino por recorrer, ya se perfilan algunos de los favoritos para avanzar a las rondas eliminatorias.

Barcelona y PSG, por ahora, se mantienen dentro del grupo de 24 equipos que clasificarían a la siguiente fase, pero deberán sumar victorias en las próximas jornadas si quieren asegurar su continuidad en el torneo más prestigioso de Europa.

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2025-26

Resultados de la fecha dos de la Champions League 2025-26

