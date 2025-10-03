Moisés Caicedo es elegido el mejor jugador del mes de septiembre en Chelsea

Caicedo fue elegido el mejor jugador de septiembre en Chelsea tras un mes impecable en Premier League y Champions League

Moisés Caicedo es una de las estrellas de Chelsea.

Moisés Caicedo fue elegido el mejor jugador del mes de septiembre en Chelsea, tras un rendimiento sobresaliente que lo consolidó como figura clave en el mediocampo del conjunto londinense.

Caicedo, figura clave en el mediocampo del Chelsea

Niño Moi firmó un mes perfecto, iniciando septiembre con una actuación destacada en el empate 2-2 frente al Brentford, donde marcó un gol fundamental para los Blues.

(Te invito a leer: Programación de la fecha 1 de los hexagonales finales de la LigaPro 2025)

Desde entonces, el ecuatoriano ha sido inamovible en el once titular del director técnico Enzo Maresca, demostrando su consistencia en cada presentación de la Premier League 2025-26.

Moisés Caicedo brilló en Premier League y Champions League. EFE

Brillante en Champions: MVP frente al Benfica

Además de su aporte en el torneo doméstico, Caicedo brilló a nivel continental. En la segunda fecha de la Champions League 2025-26, el ecuatoriano fue elegido Jugador del Partido en la victoria 1-0 sobre Benfica.

Cenar con Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, cuesta hasta 935 dólares Leer más

En ese encuentro, su despliegue fue crucial: lideró las estadísticas con la mayor cantidad de tackles, intercepciones y duelos ganados, reafirmando su capacidad para dominar el centro del campo en escenarios de alta exigencia.

El público lo eligió: arrasó en la votación oficial del Chelsea

El reconocimiento como el mejor jugador del mes llegó gracias a la votación de los aficionados en la aplicación oficial del club. Caicedo arrasó con el 60% de los votos, superando ampliamente a Marc Cucurella (15%) y Pedro Neto (10%), quienes completaron el podio de septiembre.

Moises Caicedo has been voted by our fans as September's Player of the Month!🏅



Well in, Moi. 👏 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 3, 2025

Chelsea octavo en la Premier: próximo desafío, Liverpool

Chelsea, que actualmente ocupa la octava posición en la tabla de la Premier League 2025-26, con 8 puntos, tendrá un nuevo reto este sábado 4 de octubre de 2025. A partir de las 11:30 (hora local), visitará a Liverpool en Anfield.

El gran nivel de Moisés Caicedo será nuevamente vital para los Blues, que confían en que su motor en la mitad de la cancha continúe liderando al equipo en esta exigente campaña.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!