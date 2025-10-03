Emelec en conflicto: Jorge Guzmán fue desmentido por jugadores y sigue la deuda

El presidente del Bombillo declaró que "todo está bien" entre los futbolistas, pero ellos dicen todo lo contrario

Emelec entrenó en el Polideportivo de Los Samanes, previo al duelo contra Deportivo Cuenca.

Mientras el presidente de Emelec, Jorge Guzmán, menciona que “no hay ningún problema” y que la relación con el plantel “es muy buena”, los futbolistas expresan el evidente malestar por el incumplimiento de los sueldos y afirman que “es mentira que todo esté bien”.

Lea también: Willian Pacho: prensa europea se deshace en elogio por su partido contra FC Barcelona

este viernes 3 de septiembre iba a ser el segundo día de la semana sin entrenar, pero finalmente, a pesar del mal momento y la discordia entre las partes, se realizó la práctica en el Polideportivo de Samanes, en el norte de Guayaquil, lugar donde también se hicieron presentes socios para ejercer presión por mejores resultados.

Contradicciones entre Guzmán y los jugadores

A un día del duelo ante Deportivo Cuenca, el principal directivo declaró que tuvo una “una conversación brillante” con los jugadores y que ha habido “imprecisiones” con el pedido de los salarios requerido, los que ascendería hasta los ocho meses, según el capitán Luis Fernando León.

Jorge Guzmán (d) es presidente de Emelec desde febrero de 2025 archivo

“La relación es fluida con los jugadores. El equipo va a entrenar y concentrar”, dijo Guzmán, quien aseguró que “se pagó hasta el mes de julio y en el transcurso de la semana serán (realizados los pagos de) los meses siguientes”.

Kiara Rodríguez, récord mundial camino a la final de los 200 metros planos en India Leer más

Sus declaraciones disgustaron a la otra parte. “Los jugadores no iban a entrenar. No sé qué pasó a último momento”, le confesó a EXPRESO un miembro del equipo, quien prefirió mantener el anonimato pero sí ratificó que los futbolistas “están intranquilos”, recalcando lo que expresaron previamente en un comunicado.

“No permitiremos que se manipule la verdad ni que se minimice la gravedad de la situación... Exigimos a la dirigencia que cumpla con los acuerdos establecidos y que se pongan al día con sus obligaciones”, indicó el pedido publicado.

Jugadores de Emelec entrenado a ‘regañadientes’

Mientras los socios abordaron en el exterior a Guzmán por la inestabilidad y le exigieron quedar campeón de la Copa Ecuador, en una de las canchas del Polideportivo la plantilla hizo el rondo característico junto al cuerpo técnico, con el que conversaron durante 20 minutos antes de la actividad.

“(Guillermo) Duró quería que haya entrenamiento... En el rondo hubo una discusión sobre entrenar o no durante un buen rato”, admitió el miembro de la institución.

Lea también: Luis Chango responde a Independiente: “¿Michel quiere cárcel, disculpas o dinero?”

Guzmán, que preside el club eléctrico desde febrero de este año, como promesa de campaña contempló la estabilidad económica y el pago de las demandas en la FIFA y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), además de clasificar a un torneo internacional. A pesar de que cumplió financieramente al principio y logró pagar para poder inscribir refuerzos, el problema de sueldos persiste.

Socios de Emelec abordaron a Jorge Guzmán para exigirle resultados. cortesia

¿Hay incapacidad de gestión administrativa en Emelec?

El titular de la Asociación de Futbolistas de Ecuador (AFE), Carlos Tenorio, en diálogo con este Diario reconoció que “todo esto le afecta al jugador porque no recibe su remuneración en el momento que es” y ahí es cuando “buscan una salida”.

“Tenemos una línea de dirigentes con poco poder de gestión. No hay la capacidad de generar otra fuente de ingresos para la sostenibilidad de nuestro fútbol. Algunos creen que se la saben todas”, indicó Tenorio sobre la obtención de más recursos para no incurrir en la misma situación.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, sostuvo el argumento de que aparte del fair play financiero, “es un problema administrativo”, y si no se lo aborda de manera correcta, ocurrirán más inconvenientes de este tipo. Afirmó que el control económico del organizador del torneo se lo hace con la plantilla de futbolistas y el cuerpo técnico.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!