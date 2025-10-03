Rafa Nadal: Salamanca le da el título honoris causa. Así fue la ceremonia

La Universidad de Salamanca distingue a Rafa Nadal como el primer deportista con el título honoris causa

Aunque con algo de polémica, Rafael Nadal recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca.

Rafa Nadal, considerado por muchos como el mejor deportista español de todos los tiempos, suma a su lista de victorias un reconocimiento inesperado: doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca.

No se trata de un trofeo de Roland Garros ni de una Copa Davis, sino de un título académico que lo convierte en el primer deportista distinguido con la máxima condecoración de la universidad más antigua de España.

El balear, de 39 años, se despide de las pistas profesionales, pero sigue coleccionando hitos que lo consolidan como figura universal. La ceremonia, celebrada en el histórico Paraninfo de la institución, estuvo marcada por emoción, aplausos y un discurso en el que Nadal volvió a mostrar su esencia: humildad, trabajo, resiliencia y una cercanía que trasciende el deporte.

La primera vez que un deportista recibe el honor

La Universidad de Salamanca, con más de 800 años de historia, nunca había otorgado este reconocimiento a un atleta. Entre sus 160 doctores honoris causa figuran escritores como José Saramago, premios Nobel y presidentes internacionales.

Nadal entra en ese selecto grupo con un matiz único: representa la excelencia no en la investigación académica, sino en el esfuerzo físico, la disciplina y la superación personal.

Una votación polémica

El nombramiento de Nadal no estuvo exento de debate. Un 34 % de los doctores votó en contra, argumentando que estas distinciones deberían reservarse a perfiles estrictamente académicos. Pese a ello, el tenista recibió 177 votos a favor y 91 en contra.

La polémica no ensombreció el acto, sino que evidenció la magnitud de la decisión: la universidad rompió su tradición para rendir homenaje a un ejemplo vivo de valores universales.

Un discurso que conquistó al claustro

Nadal habló desde la sinceridad. Reconoció que no siguió la vida académica convencional, pero reivindicó que el deporte también educa.

“Lo que aprendí en las pistas me ha acompañado dentro y fuera. El deporte me enseñó a no sentirme mejor que nadie, a aceptar la derrota y aprender de ella”, dijo. Sus palabras fueron recibidas con ovaciones y confirmaron que su grandeza va más allá del tenis.

El mallorquín incluso compartió una anécdota juvenil: cuando sus padres le prohibieron jugar Roland Garros junior en 2002 para priorizar los exámenes escolares. “Entonces no lo entendí, ahora sí”, confesó, como ejemplo del papel de la educación en su vida.

Valores que trascienden el deporte

El rector, Juan Manuel Corchado, en su discurso, comparó el título con un Grand Slam y subrayó el papel de Nadal como embajador de la universidad.

Por su parte, el decano de Educación, Ricardo Canal, explicó que la distinción responde a su resiliencia, humildad, disciplina y trabajo en equipo. Y aseguró que esas son virtudes que la academia también busca inculcar en sus estudiantes.

Más allá de los títulos deportivos, que se pueden resumir en 22 Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, 2 medallas olímpicas y varias Copas Davis, Nadal simboliza un referente ético.

“Doctorado en resiliencia”, así definió él mismo su trayectoria, un camino forjado en la constancia y en el aprendizaje de la derrota.

Una universidad en busca de referentes

El reconocimiento llega en un momento complejo para la Universidad de Salamanca, envuelta en críticas por polémicas recientes. La investidura de Nadal es leída también como una apuesta por asociar la institución a valores positivos y a la imagen internacional del deportista.

Un legado más allá de las canchas

Nadal no se va con las manos vacías. Como dicta la tradición, tendrá un vítor (una inscripción con su nombre) en las paredes de la universidad, además de la sortija y la insignia dorada. También se abrió la puerta a futuras colaboraciones con la Fundación Rafa Nadal en proyectos sociales y deportivos.

