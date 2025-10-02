Expreso
Kendry Páez
Kendry Páez, atacante ecuatoriano del Racing de Estrasburgo.cortesía

Kendry Páez asume inédito rol en triunfo de Racing de Estrasburgo | Conference League

La joya del Chelsea se afianza en Europa jugando en varias posiciones. El DT explora su versatilidad antes del próximo reto

  • Redacción Expreso

El joven talento ecuatoriano Kendry Páez fue titular en el triunfo a domicilio 2-1 del Racing de Estrasburgo frente al Slovan Bratislava, marcando la jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Conference League. 

(Le puede interesar: Claudio Spinelli u Octavio Rivero, ¿Quién tiene más gol? | Pateando Tachos)

Páez, con 87 minutos en el campo, no solo sumó una victoria importante para su equipo, sino que también demostró su capacidad de adaptación. El resultado permite al club francés arrancar con buen pie su camino en la competición europea.

Un inusual rol de centrodelantero

Kendry Páez
Páez estuvo en cancha hasta el minuto 87 en la victoria 2-1 del Estrasburgo en la casa del Slovan Bratislava, de Eslovaquia.cortesía

La gran novedad de su participación no fue solo la victoria, sino la inusual posición en la que el DT inglés Liam Rosenior lo alineó: como centrodelantero. A lo largo de esta temporada, el estratega ya ha experimentado con la versatilidad de Páez, probándolo por las bandas, en el doble pivote, como interior y, ahora, desempeñando el rol de un falso '9'.

Más allá de su rendimiento específico en Eslovaquia, donde intentó desplegar su habitual fútbol con gambetas y visión de juego, estos minutos son cruciales para el desarrollo de Páez. Jugar en diversas posiciones le permite ganar experiencia y acelerar su adaptación al exigente fútbol europeo

kendry paez

Kendry Páez y su primer gol en Racing de Estrasburgo: Esto dijo la joya tricolor

Leer más

Con solo 18 años, el internacional de Ecuador continúa sumando minutos valiosos y consolidándose en su primera campaña en el Viejo Continente.

RELACIONADAS

Próximo reto de Páez: Estrasburgo vs. Angers

El calendario europeo no da respiro. El siguiente compromiso del Estrasburgo, con Páez listo para la acción, será frente al Angers por la jornada 7 de la Ligue 1 de Francia. Este partido se disputará el domingo 5 de octubre y será otra oportunidad para que el joven futbolista demuestre su valor y continúe afianzándose como una de las promesas del fútbol mundial.

