Barcelona SC vs Independiente: dónde ver EN VIVO y precios de entradas al Monumental

Barcelona y su entrenamiento antes de jugar con Independiente.

Barcelona Sporting Club no se distrae. En el Monumental, el equipo que dirige Ismael Rescalvo entrena con la mira fija en Independiente del Valle, rival directo en la pelea por el liderato del hexagonal. La distancia es de 10 puntos: los Rayados suman 64 y los toreros 54. Una brecha considerable, pero no imposible de achicar si el Ídolo logra imponerse en casa el próximo 5 de octubre.

El 2 de octubre, el entrenador español abrió por 30 minutos las puertas del entrenamiento para la prensa. Lo mostrado dejó un mensaje claro: Barcelona está completo. La etapa de lesionados quedó atrás y, además, regresan jugadores claves que estaban suspendidos, como Leonai Souza, Javier Arreaga y Byron Castillo. Rescalvo tendrá nómina completa para escoger y plantear su estrategia.

Así llegan Barcelona e Independiente del Valle

Las entradas tienen precio económico

El partido se disputará desde las 17:30 y será transmitido por Zapping Sport y El Canal del Fútbol, además de la cobertura en vivo de expreso.ec.

La dirigencia, pensando en llenar el estadio, puso precios accesibles: $5 la general, $10 tribuna, $15 palco lateral, $20 palco central y $25 la suite.

Los boletos se venden en varios puntos: boleterías del Monumental, locales de Pollos a la Brasa Barcelona en Sucre y Boyacá o García Avilés y 9 de Octubre, además de cadenas como Pharmacy’s, Cruz Azul y Comisariato del Constructor en diferentes sectores de Guayaquil y Durán.

La presencia de los hinchas en el Monumental

Ángel Encalada, socio amarillo y parte del proceso de venta, destacó la expectativa: “Es el partido más importante del hexagonal. La demanda ha sido alta y, sin duda, creo que es la entrada más económica del año”.

Barcelona se alista sin excusas. La ilusión amarilla es clara: ganar, recortar la distancia y meter presión a Independiente del Valle en el tramo decisivo del torneo.

