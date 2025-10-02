La Tri | Beccacece y la posibilidad de llamar a Michael Hoyos: Esto respondió el DT

El director técnico habló sobre la ausencia de delanteros en la selección. Afirmó que valora lo que tiene con Enner Valencia

Sebastián Beccacece, técnico de la Tricolor, apunta a ser el mejor Mundial en 2026.

El director técnico de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, habló este jueves 2 de octubre al respecto a la posibilidad de fortalecer la ofensiva en los próximos partidos amistosos, previo al Mundial 2026. Puntualmente fue preguntado por Michael Hoyos, ofensivo de Independiente del Valle.

"Desde que llegamos tenemos al goleador de las eliminatorias en 12 juegos", respondió el estratega en alusión al jugador Enner Valencia, explicando que él no se siente "alarmado" por la falta de anotaciones.

Beccacece dijo "comprender" la preocupación cuando no está presente Enner. Reconoció que "es cierto" que afuera de Ecuador) solo se ha hecho un gol y que "obviamente" sabe que "no hay atacantes como sí tenemos defensores".

El delantero Enner Valencia fue el goleador de la selcción nacional con 6 tantos Archivo / Expreso

Posteriormente el entrenador argentino insistió que "se ha hecho pruebas" con otros jugadores y citó los casos de Janner Corozo o John Mercado, a quienes lo llamó en su momento para vestir los colores de la tricolor.

"Hay procesos, hay bajones y momentos donde los jugadores no pueden no rendir, pero hay que darles continuidad", complementó el DT.

Finalmente, el técnico aseguró que "hay que valorar" el trabajo del seleccionado. "Este grupo ha conseguido números que los demás no han conseguido. Se le ganó al campeón del mundo (Argentina), se consiguió un punto en Paraguay donde nunca se lo había hecho".

¿Cuándo juega Ecuador los partidos amistosos?



La Tricolor, segunda en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la cita mundialista del próximo año, tendrá que jugar los encuentros amistosos ante Estados Unidos (10/10; 19:30 de Ecuador), México (14/10; 21:30), Canadá (13/11; 19:30) y Nueva Zelanda (18/11; 20:30). Así cerrará el año previo al sorteo del certamen que se realizará en diciembre.

Rueda de prensa de Sebastián Beccacece, técnico de La Tri



