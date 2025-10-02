Formula 1 | Gran Premio de Singapur: Esto es todo lo que debes saber

La carrera # 18 del Mundial de F1 de la temporada será en Marina Bay con algunos resultados establecidos

El cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, en el circuito de Imola.

La carrera #18 de la Formula 1 se dará a cabo el domingo 5 de octubre, en el circuito callejero de Yas Marina, en Singapur, pista que se estrenó en el 2008 y que es reconocida por su superficie irregular y su hermosa vista en donde se puede apreciar las costas de la ciudad.

El circuito tiene una longitud de 4,94 kilómetros y arroja una cantidad de 306,143 kilómetros recorridos en 62 vueltas. El récord de vuelta en este circuito lo tiene Daniel Ricciardo con RB el año 2024, con 1:34.486.

Cronograma de la carrera

Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine. @IMAGO

Las 2 primeras practicas libres se darán el viernes 3 de octubre. La primera será de 04:30 a 5:30 de Ecuador, y la segunda de 08:00 a 09:00.

La tercera y ultima practica de dará el sábado 4 de octubre, de 04:30 a 05:30

La etapa de clasificación se dará también el 4 de octubre, de 08:00 a 09:00

La carrera empieza el domingo 5 de octubre a las 07:00.

¿Cómo va la lucha por los mundiales de corredores y constructores?

Piastri lidera el campeonato de corredores con 309 puntos, seguido de Lando Norris con 299 y Max Verstappen con 255.

En la lucha por el mundial de constructores, McLaren parece llevarse el título con 623 puntos, le sigue Mercedes con 290 y Ferrari con 286.

