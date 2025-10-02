Expreso
Jugadores de Emelec enfrentarán partidos sin público tras las sanciones de LigaPro por incidentes en el Clásico.
Jugadores de Emelec reclaman el pago de hasta 8 meses de salario.ARCHIVO / EXPRESO

Crisis en Emelec: Plantel reclama pagos atrasados y expone situación del club (Video)

Los jugadores eléctricos confirman que el club mantiene sueldos pendientes y exige una pronta solución

La mañana de este jueves 2 de octubre, los jugadores del Club Sport Emelec, liderados por Luis Fernando León, hablaron hacia la afición y la prensa sobre las deudas que mantiene el club, que van desde los 3 hasta los 8 meses de atraso.

"Lastimosamente, existen valores pendientes de pago que oscilan entre los 3, 5, 7 y 8 meses de retraso"Luis Fernando León

León también cuenta que, siempre han estado comprometidos con el club y con su hinchada, tratando de cumplir los objetivos deportivos de equipo pese a las dificultades que atraviesan dentro del cuadro eléctrico.

No es la primera vez que sucede esto en Emelec

Los jugadores eléctricos no concentraron para el partido contra El Nacional, y ya habían intenciones de paralizar los entrenamientos en forma de protesta por la falta de pago y de compromiso de la dirigencia hacia ellos.

A los jugadores se les había prometido pagarles con la taquilla del 'clásico del astillero', lo cual no pasó y genero confusión en los jugadores de Emelec.

La temporada anterior, la plantilla de Emelec ya había paralizado los entrenamientos el pasado 6 de noviembre por la misma situación, atrasos en los pagos que se les corresponde.

