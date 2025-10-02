FEF revela llaves de los 16avos del Ascenso Nacional: ¿Qué equipos se enfrentarán?

El camino del Ascenso Nacional ya tiene definidos los enfrentamientos de 16vos de final después de un confuso sorteo

El miércoles 1 de octubre se llevó a cabo el sorteo de la fase de 16vos de final del Ascenso Nacional, donde quedaron marcados los caminos que tendrán que recorrer los equipos para poder llegar a la final y ascender a la LigaPro serie B, desde el 10 de octubre hasta el 6 de diciembre. Pero como nos tiene acostumbrada esta categoría, la polémica no se hizo esperar.

Se sortearon las llaves con los 32 clubes clasificados de la fase anterior, todos en un solo bolillero que permitiría que los enfrentamientos se den al azar. Tomando en cuenta el reglamento de la FEF, se aclara que: no se deben enfrentar equipos de la misma provincia en 16vos de final, en el caso de que salgan enfrentados, el ultimo de ellos pasará al espacio disponible más cercano, si no hay espacio disponible, la FEF podrá manipular las llaves.

¿Qué fue lo que paso con el sorteo?

En lo que parecía una labor sencilla para la FEF, se convirtió en un mar de confusiones. La primera confusión ocurre cuando Deportivo Santo Domingo aparece y es emparejado con Cuenca Juniors, siendo ubicado en el casillero #11 , alegando que no se pueden cruzar equipos de la misma provincia, pero en el momento del sorteo, el espacio que debería haber ocupado Deportivo Santo Domingo (casillero #10) estaba libre y sin ningún otro equipo.

Cabe aclarar que muchos espacios quedaron libres en el sorteo, ya que estos estaban 'reservados' por los equipos del Guayas, quienes eran los que aparecían en mayor cantidad en esta fase (7) . Lo extraño es que el espacio que no ocupó Deportivo Santo Domingo no lo ocupó un equipo del Guayas, en su lugar, fue ocupado por Atlético Kin de Cotopaxi, quien se enfrentará a Aampetra de Pichincha.

Algo parecido volvió a ocurrir cuando apareció Deportivo Quito, quien según el sorteo, se tenía que enfrentar a Africando S.C., pero extrañamente este equipo fue movido al otro costado de las llaves. Tomando en cuenta de que Deportivo Quito es de Pichincha y Africando S.C. de Santa Elena, este enfrentamiento se podía haber dado, pero al final, el equipo de la península fue ubicado ante U.D.J. Quinindé de Esmeraldas y Deportivo Quito contra Atlético JBG de Guayas.

El primer cuadro de enfrentamientos quedó así:

El primer cuadro de enfrentamientos según el sorteo. @ascensoecuador

El cambio de llaves del jueves 2 de octubre

Después del inentendible sorteo del día anterior, la FEF subió a sus redes un nuevo cuadro de enfrentamientos, alegando que tomó el derecho de hacer correcciones porque se enfrentaban equipos de la misma provincia.

El cuadro de enfrentamientos que subió la FEF el jueves 2 de octubre. @FEFECUADOR

La corrección se dio en los enfrentamientos de: C.D. La Unión (Cotopaxi) vs LDU del Carmen (Manabí) y Atlético Samborondón (Guayas) vs Mineros S.C. (Bolívar), todos equipos de diferentes provincias. Pero ahora pasaron a enfrentarse así: C.D. La Unión (Cotopaxi) vs Mineros S.C. (Bolívar) y Atlético Samborondón (Guayas) vs LDU del Carmen (Manabí), un sin sentido completo, tomando en cuenta que los 4 equipos son de diferentes provincias y asociaciones, agregando que, la FEF alegó que el cambio se hizo porque supuestamente dos clubes de la misma provincia se estaban enfrentando en la llave.

El comunicado de la FEF

🔄 ¡CAMBIO DE ENFRENTAMIENTOS!



Tras el sorteo de los 16avos de Final del Ascenso Nacional 2025, la FEF anunció modificaciones en dos llaves:



•L.D.U. El Carmen 🆚 Atlético Samborondón.

•L.D.U. El Carmen 🆚 Atlético Samborondón.

•Club Deportivo La Unión 🆚 Mineros SC.

