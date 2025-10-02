Miguel Ángel Loor confirma apoyo financiero a Emelec en plena crisis del Bombillo

El presidente de LigaPro ha auxiliado al club con millonarios avales, mientras jugadores exigen pagos de sueldos incumplidos

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, institución que organiza los torneos de la Serie A y B del fútbol ecuatoriano, confirmó que ha brindado varias ayudas económicas a Emelec. El Bombillo atraviesa una de sus peores etapas deportivas y financieras, lo que mantiene en alerta a su hinchada y a la dirigencia.

La crisis interna se reflejó este jueves 2 de octubre, cuando la plantilla azul decidieron suspender sus entrenamientos en Samanes. El capitán Luis Fernando León denunció que existen deudas de “3, 5, 7 y hasta 8 meses de salarios”, situación que aumenta la tensión en el plantel que dirige Jorge Guzmán.

Loor admite respaldo económico al club azul

Emelec se aferra al hexagonal final de la LigaPro 2025. FREDDY RODRIGUEZ

En medio de este panorama, Loor realizó una contundente confesión en el programa De Una, que transmite Marca 90: “Los presidentes me piden ayuda y ayudamos. Solo con decirles a todos los amigos emelecistas que se acuerdan del cheque (a Barcelona)... infinitamente he ayudado más a Emelec y se lo merece, es Emelec”.

Apoyo con avales y documentos

El titular de la LigaPro explicó que su respaldo al club azul se ha dado a través de “firmas, garantías, ayudas, avales” e incluso reveló que en una ocasión firmó “un documento por casi un millón de dólares”. Estas declaraciones confirman que la organización ha jugado un papel clave en la estabilidad temporal del equipo eléctrico.

🧐🔵 “Los clubes me piden ayuda y AYUDAMOS. Con decirles a todos esos amigos emelecsistas que se acuerdan del cheque… infinitamente ayudamos a Emelec”.



“No hay comparación con la ayuda que se ha hecho en Emelec. Una vez firmamos un documento por casi 1 millón de dólares”.… pic.twitter.com/9ALGKkl4km — DeUnaSF (@DeUnaSF) October 2, 2025

Próximo desafío: Deportivo Cuenca en el Capwell

La situación financiera y deportiva de Emelec se pone a prueba en su siguiente compromiso. El Bombillo recibirá a Deportivo Cuenca este sábado 4 de octubre en el estadio George Capwell, en el inicio del segundo hexagonal del torneo nacional. Una victoria será vital para reanimar a la hinchada y mantener viva la opción de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

