Partido Emelec vs D. Cuenca en duda: se juega o no el debut en el hexagonal

La mañana de este 2 de octubre quedó marcada por un hecho histórico en Emelec: 27 jugadores se negaron a entrenar, hartos de esperar el pago de sus salarios, acumulados entre tres y ocho meses de atraso. La protesta estalla a solo dos días del debut en el hexagonal por un cupo a la Copa Sudamericana 2026, frente a Deportivo Cuenca, programado para el sábado 4 de octubre, a las 16:30, en el estadio Capwell y sin público.

Luis Fernando León, capitán del plantel, leyó un comunicado donde explicó la situación: “Manifestamos nuestro malestar y preocupación ante los reiterados incumplimientos en el pago de nuestros salarios. A pesar de esto, siempre hemos priorizado la estabilidad del club y el objetivo deportivo trazado”.

¿Jugará Emelec el hexagonal ante el Cuenca?

Aunque los jugadores decidieron suspender los entrenamientos hasta recibir los pagos adeudados, fuentes internas confirmaron que esta medida no afectará el partido ante Deportivo Cuenca.

El plantel tiene la disposición de jugar, respetando el compromiso con la afición y la competencia. León reiteró: “Esta camiseta es gloriosa y la defenderemos a muerte, pero también necesitamos respeto como deportistas y jugadores de esta noble institución”.

El club vive un momento delicado, en el que la tensión entre jugadores y dirigentes es evidente, pero la prioridad deportiva se mantiene. Los jugadores esperan recibir sus pagos pronto, mientras tanto, se mantienen concentrados y listos para saltar al campo el sábado.

Se confirmó además que Emelec también disputará la Copa Ecuador ante Leones del Norte el miércoles 8 de octubre en Ibarra, demostrando que, pese a la paralización de entrenamientos, el equipo mantiene su compromiso con las competiciones y con la camiseta azul.

