Dragonas IDV vs. Corinthians: EN VIVO el partido de Copa Libertadores Femenina 2025

Dragonas Independiente del Valle comienza este jueves 2 de octubre un nuevo desafío internacional. El conjunto rayado se estrenará en la Copa Libertadores Femenina 2025 frente a Corinthians de Brasil, actual campeón y uno de los equipos más poderosos del continente.

El compromiso se jugará a partir de las 14:00 (hora de Ecuador) en el estadio Florencia Valera, en Argentina.El equipo ecuatoriano llega fortalecido a este torneo tras coronarse bicampeón de la Superliga Femenina, un logro que ratifica su supremacía en el balompié local y que les permite soñar con alcanzar nuevas metas en el plano internacional.

La experiencia de la edición 2024, en la que alcanzaron las semifinales pese a ser debutantes, es hoy una de sus mayores fortalezas. “Más que una revancha es una nueva oportunidad. Tras el bicampeonato tenemos un nuevo reto en la Copa Libertadores. Iremos paso a paso. Creemos en el talento que tenemos, vamos a representar de la mejor manera al país y a demostrar el crecimiento del fútbol femenino ecuatoriano”, manifestó el entrenador Gustavo Pineda.

El estratega colombiano destacó que, tras la conquista del torneo local, el grupo tuvo tiempo para recuperar a las jugadoras con más desgaste y acoplar a las nuevas incorporaciones. En este sentido, Dragonas reforzó su delantera con dos futbolistas de jerarquía: la colombiana Ingrid Vidal y la cubana Cecil Aldana, quienes se suman a una plantilla que combina juventud, talento y experiencia.

El rival de turno es nada menos que Corinthians, tricampeón de la Libertadores y actual defensor del título. El conjunto brasileño llega con su habitual cartel de favorito, sustentado en la solidez de su plantel, la jerarquía de sus jugadoras y la experiencia de su cuerpo técnico.

Para las Dragonas, este será un verdadero examen de nivel en su camino hacia lo que sueñan como su primera estrella internacional.La fase de grupos tampoco será sencilla. El representante de Ecuador integra el grupo A que lo completan Always Ready de Bolivia y a Independiente Santa Fe de Colombia.

