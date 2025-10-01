Kendry Páez y Dua Lipa: su relación por una camiseta del Estrasburgo

La cantante apareció con la camiseta del Estrasburgo en una imagen que circuló en la cuenta en español de la Ligue 1

La cantante británica Dua Lipa fue vinculada inesperadamente con el fútbol ecuatoriano tras una publicación de la Ligue 1 en español. En la cuenta oficial se difundió una imagen de la artista luciendo la camiseta del Estrasburgo, club donde juega Kendry Páez.

La foto, compartida con el mensaje “Dua Lipa con la camiseta de Kendry Páez” y la bandera de Ecuador, generó confusión entre hinchas, quienes preguntaban si era real. Poco después se confirmó que se trataba de un montaje digital, parte de una tendencia viral en internet.

Dua Lipa con la camiseta de Kendry Páez 🇪🇨🤳 @RCSA pic.twitter.com/5jevhr9wkc — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) September 4, 2025

La tendencia surgió a inicios de 2025. Todo comenzó con una imagen donde Dua Lipa posaba con una camiseta blanca sin logos, que fue transformada por fanáticos de diferentes equipos en un lienzo digital.

Con la ayuda de editores e inteligencia artificial, esa camiseta blanca se convirtió en diseños de equipos como PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, FC Barcelona, y hasta clubes ecuatorianos como Liga de Quito y El Nacional.

Dua Lipa es hincha del más grande del Ecuador pic.twitter.com/gwxjHPkK9W — Profe Beccasexy (@profebeccaec) September 3, 2025

Del meme al marketing deportivo

El fenómeno tomó fuerza cuando clubes y ligas oficiales se sumaron al juego, compartiendo las imágenes editadas como parte de su estrategia digital para acercarse a una audiencia joven. La única excepción fue el Palermo de Italia, que contrató a Dua Lipa como modelo oficial de su camiseta, logrando un impacto real en redes sociales.

Dua Lipa fue la imagen oficial de los nuevos uniformes del Palermo de Italia CORTESÍA

Esta tendencia refleja un juego humorístico que conecta la cultura pop con el deporte, pero también un riesgo de desinformación cuando las imágenes falsas se difunden sin aclaraciones. En todo caso, la cantante británica se convirtió en “embajadora digital” de decenas de clubes alrededor del mundo gracias a un simple montaje que terminó vinculándola con Kendry Páez y el Estrasburgo.

