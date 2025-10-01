Natalie Revelo pedalea con fuerza hacia la élite del ciclismo

La joven ciclista ecuatoriana suma experiencia en Europa y medallas internacionales. Su nuevo reto es la Vuelta a Costa Rica

A sus 17 años, Natalie Revelo se ha convertido en una de las grandes promesas del ciclismo ecuatoriano. Su nombre empieza a sonar con fuerza en el pelotón sudamericano tras sumar experiencia en Europa y alcanzar grandes resultados en competencias internacionales.

El 2025 inició con el Matos Mobility de Portugal, con el que ya ha participado en competencias europeas durante tres años consecutivos, pero este año ya como parte de la categoría sub-23.

Compartió pelotón con corredoras élite, un desafío que la obligó a exigirse al máximo. “Ha sido duro, pero también me ha fortalecido mucho. Cada carrera es una escuela”, asegura. Su desempeño en pruebas de alto nivel le permitió confirmar que tiene condiciones para competir en el ciclismo europeo y que las corredoras latinoamericanas pueden destacar frente a rivales de tradición.

Tras esta experiencia, Natalie demostró su gran nivel en los Juegos Panamericanos Junior. Se quedó con la medalla de plata en la prueba de ruta, en la que se midió a las mejores ciclistas del continente. En un sprint final vibrante, la tricolor supo administrar los nervios y pelear con garra hasta quedarse con un lugar en el podio. “En esos últimos metros solo pensé en darlo todo, con mente, corazón y cuerpo”, relata.

Con ese impulso se enfocó la segunda parte de la temporada en los retos con el equipo local Liv Giant Toscana, con el que ganó el Tour Amazónico y ahora tiene la mirada puesta en la Vuelta a Costa Rica, en la que competirá del 1 al 5 de octubre, en donde busca alcanzar más podios en una temporada que ha sido soñada.

Ese éxito le permitió ingresar al Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, para así contar con un ingreso fijo en su preparación, que se suma al respaldo que recibe al ser parte del Team Unacem, apoyos claves para sostener una carrera en una disciplina costosa.

Con la mira en el World Tour

Natalie Revelo apunta a ser protagonista en la Vuelta a Costa Rica. CORTESÍA

Cada carrera en la que compite Natalie es parte de un plan con una meta clara: conseguir un contrato con un equipo UCI continental, el primer paso hacia el profesionalismo donde sueña con disputar el Tour de Francia. “Sé que soy joven, pero estoy en un buen camino. Quiero seguir creciendo y representando a Ecuador en lo más alto”, afirma con convicción.

A la par de su carrera deportiva, Revelo cursa estudios universitarios de comunicación y medios digitales en modalidad online, lo que le permite seguir con su formación académica sin descuidar la competencia internacional. “Siempre me gustó estudiar, y decidí hacerlo a distancia para no abandonar esa parte de mi vida”, enfatiza.

