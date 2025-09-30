Aucas tomó una drástica decisión para buscar la clasificación a Copa Sudamericana

Aucas se alista para disputar el segundo hexagonal que tiene como premio un cupo a la Copa Sudamericana 2026

Aucas, tras la decepción de no clasificar al primer hexagonal de la LigaPro 2025, donde se definirá al campeón y donde todos los equipos tienen asegurado su presencia en torneo internacionales para 2026, tomó una drástica decisión para afrontar lo que resta de la temporada.

El Papá informó este martes 30 de septiembre que el argentino Gabriel Pereyra dejó de ser el entrenador del equipo capitalino y que se buscará un nuevo timonel para enfrentar el segundo hexagonal que premiará con un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

El Místico ya había sido criticado por los hinchas durante la segunda parte de la fase inicial. La eliminación en la Copa Ecuador ante Deportivo Cuenca y el no lograr ubicar a Aucas entre los seis mejores equipos del torneo, provocaron su salida.

El último partido de Pereyra al mando del Papá fue el empate 1-1 frente a Barcelona SC en el estadio Monumental, en la última fecha de la fase inicial. El cuadro oriental llegó a ese compromiso ya sin opciones de clasificar al primer hexagonal final.

“Sociedad Deportiva Aucas informa que el profesor Gabriel Pereyra no continuará al frente de la dirección técnica del primer plantel. Expresamos nuestro agradecimiento por su profesionalismo y entrega durante el tiempo que formó parte de nuestra institución, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales. El nuevo cuerpo técnico será anunciado oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, reseñó el comunicado del cuadro oriental.

Aucas iniciará su participación en el segundo hexagonal el domingo 5 de octubre cuando visite a Macará en el estadio Bellavista de Ambato.

Los números del Místico Pereyra

El entrenador Gabriel Pereyra fue cuestionado por la hinchada de Aucas. ArCHIVO

Gabriel Pereyra llegó a Aucas a mediados de 2024, en lo que fue su primera experiencia en el fútbol ecuatoriano. A lo largo de 42 partidos oficiales, su registro quedó en 15 triunfos, 11 empates y 16 derrotas, números que reflejan la irregularidad de su gestión.

Tras un cierre alentador en 2024, la actual temporada empezó complicada con la eliminación frente a Universidad Católica en la fase previa de la Copa Sudamericana 2025. Ese golpe inicial se compensó con un buen arranque en la LigaPro, donde el equipo se mantuvo en los primeros puestos durante varias fechas.

En el segundo semestre el rendimiento fue irregular lo que se refleja en que Aucas no gana desde la jornada 25, cuando venció 1-0 a Liga de Quito, y además le costó sumar los tres puntos jugando en el estadio Gonzalo Pozo.

