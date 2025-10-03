Expreso
Kiara Rodríguez
Kiara Rodríguez, campeona paralímpica ecuatoriana.cortesía

¿Quién es Kiara Rodríguez? La ecuatoriana que impuso récord mundial en los 200 metros

En el Mundial de Paratletismo de India, la guayaquileña brilló con un tiempo de 24,37 segundos

  • Redacción Expreso

La velocista ecuatoriana Kiara Rodríguez continúa escribiendo páginas doradas en el deporte adaptado mundial. La guayaquileña de 22 años impuso un récord mundial en los 200 metros planos T46/47 durante el Mundial de Paratletismo que se desarrolla en Nueva Delhi, India, consolidándose como una de las figuras más destacadas del atletismo paralímpico.

Rodríguez registró un tiempo de 24,37 segundos en la ronda de clasificación, marca con la que superó el récord de la cubana Yunidis Castillo (24,45 s), que permanecía imbatible desde 2012. La hazaña confirma la progresión de la atleta guayaquileña, quien ya ostenta un récord mundial vigente en salto de longitud (6,47 m).

Kiara Rodríguez, referente del deporte paralímpico

Kiara Rodríguez
La deportista guayaquileña muestra la bandera tricolor luego de ganar la prueba de 100 mts planos en Nueva Delhi.cortesía
Nacida con parálisis braquial en su brazo izquierdo, Kiara ha demostrado que la discapacidad no limita el talento ni la disciplina. Se ha especializado en pruebas de velocidad (100 y 200 metros) y en salto de longitud, donde ha conseguido medallas, récords y el respeto de la comunidad internacional. Su historia inspira a miles de jóvenes dentro y fuera del Ecuador.

Oro en los 100 metros y tricampeona mundial

Antes de conquistar el récord en los 200 metros, Rodríguez ya se había proclamado tricampeona mundial de los 100 metros T46/47 con un tiempo de 11,97 segundos. 

Además, en los Juegos Paralímpicos de París 2024 se adjudicó dos medallas de oro: en los 100 metros y en salto de longitud, esta última con récord paralímpico incluido.

