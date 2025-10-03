Copa Ecuador: Gabriel Villamil, baja en Liga de Quito para enfrentar a San Antonio

Parte de la plantilla liguista festejó eufórica tras clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Liga de Quito inicia un octubre cargado de retos, compitiendo en tres frentes que definirán su temporada 2025. Este sábado 4 de octubre, los Albos debutarán en el hexagonal por el título de LigaPro ante la Católica a las 19:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un partido clave para mantenerse en la pelea por el campeonato nacional.

A mitad de semana, el equipo dirigido por Thiago Nunes tendrá la exigencia de la Copa Ecuador, enfrentando a San Antonio en Ibarra. El torneo ofrece un atractivo extra: al campeón se le otorga un cupo directo para la Copa Libertadores 2025, lo que hace de cada encuentro una prueba de fuego.

Liga de Quito arrancó su camino en la Copa Ecuador con un empate 1-1 ante Olmedo, avanzando a octavos de final gracias a la definición por penales. De superar a San Antonio, su próximo rival será Deportivo Cuenca en cuartos.

El calendario se complica aún más con la Copa Libertadores: el 21 de octubre, los Albos se medirán ante Palmeiras, en un desafío que pondrá a prueba su capacidad de adaptación y profundidad de plantilla.

La ausencia de Gabriel Villamil, convocado por Bolivia para la Fecha FIFA ante Jordania y Rusia (10 y 14 de octubre), se suma a la de Alejandro Cabeza, quien se recupera de una operación de hombro con un pronóstico de 4 a 6 meses.

Villamil, que ha marcado recientemente en Copa Libertadores y LigaPro, será extrañado por su capacidad para generar juego, mientras el resto del equipo deberá asumir responsabilidades extras para cumplir con los exigentes compromisos que se avecinan. Liga de Quito encara así un mes decisivo, donde cada partido será una prueba de carácter y estrategia.

