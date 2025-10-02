Beccacece espera dos partidos exigentes para Ecuador contra México y Estados Unidos

La Tri viajará a Austin y Guadalajara con la intención de acumular buenas sensaciones de cara al Mundial de 2026

Fortalecer el plantel que llevará a la Copa del Mundo es la prioridad para Beccacece.

El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, afirmó este jueves 2 de octubre que la Tri se enfrentará a dos selecciones muy fuertes en los amistosos de octubre: Estados Unidos y México. El técnico aseguró que su equipo saldrá con la convicción de ganar y acumular buenas sensaciones con miras al Mundial de 2026.

"Queremos ver a Ecuador lo más arriba posible. Vamos a dar lo mejor con este grupo de trabajo para que Ecuador pueda hacer su mejor Mundial de la historia y estos amistosos son tan valiosos como los de la clasificación al Mundial de 2026", expresó el seleccionador en una rueda de prensa ofrecida en Quito.

Superar lo conseguido hasta ahora

Ecuador finalizó segundo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 cortesía

Beccacece destacó que no se debe conformarse con lo logrado hasta ahora, sino seguir avanzando: "El camino hasta acá recorrido nos dejó una información muy precisa, muy certera, que nos tiene muy satisfechos y optimistas".

"Estos son los momentos donde Ecuador tiene que disfrutar, no preocuparse, confiar en el grupo de trabajo, en lo que han conseguido sus jugadores, confiar en lo que ellos han conseguido con números muy importantes, y será con ellos que se deberá continuar", indicó.

El seleccionador aseguró percibir todo el tiempo afecto, cariño y admiración de la gente de Ecuador.

Preparativos de cara a los partidos

Beccacece indicó que su equipo de trabajo y los jugadores se reunirán desde este viernes en Austin, y que el domingo siguiente viajarán a Guadalajara para enfrentar a México el martes.

Descartó la convocatoria del portero David Cabezas por inconvenientes con El Nacional, donde ha dejado de entrenarse tras recibir presuntas amenazas relacionadas con un supuesto escándalo de amaño de partidos por apuestas deportivas.

El técnico aseguró que, desde que asumió la dirección técnica de Ecuador, ha contado con un universo de unos 90 jugadores, lo que le permite tener varias alternativas cuando se registren ausencias forzadas en cada convocatoria.

