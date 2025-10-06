Dragonas IDV: victoria con sabor a revancha ante Santa Fe en Copa Libertadores 2025

Las Dragonas vencieron al Santa Fe (F) de Colombia y están a un paso de los cuartos de final de Copa Libertadores (F)

El equipo femenino de Independiente del Valle se enfrentó a Santa Fe (F) en la Copa Libertadores.

Independiente del Valle y su equipo femenino, Dragonas IDV, van encaminados a la gloria deportiva, luego de que las 'Negriazules' vencieran por la mínima al Santa Fe (F) de Colombia y se pusieran segundas en el grupo A, por debajo del máximo ganador de la Libertadores femenina y actual bicampeón, Corinthians (F).

En un partido apretado, donde Santa Fe (F) tuvo las opciones de gol más claras, Dragonas lograron adelantarse en el marcador a los 33' del primer tiempo. Un enganche de Yaritza Valencia por la izquierda y un centro razado al área, al grito de "Yaritza, tirala", hicieron que Cecil Aldana se anticipe a las centrales colombianas y marque el 1-0 a favor de las 'Rayadas del valle'.

Pese al resultado favorable para las ecuatorianas, el marcador tambaleaba, ya que en 2 ocasiones el balón fue directamente al travesaño defendido por la portera de Dragonas. El partido se complicaba aún más para las ecuatorianas, porque en el minuto 63, Cecil Aldana, la que había anotado el único gol del partido, alzó la pierna hacia el rostro de una jugadora de Santa Fe y se fue expulsada después de una revisión de VAR.

Te puede interesar: Tabla de posiciones de LigaPro 2025: así quedaron los hexagonales tras la fecha 1

Las ecuatorianas resistieron y una salvada con la pierna de la portera brasileña de Dragonas, Mariza, selló el triunfo que pone a las dragonas con un pie y medio en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

Una victoria que sabe a venganza para Dragonas

Dragonas se fue eliminada la edición pasada en semifinales contra Santa Fe. CORTESÍA

Emelec gana en medio de deudas salariales y se acerca a la Copa Sudamericana 2026 Leer más

Las del Valle ya se habían enfrentado a las 'Leonas' colombianas en la edición pasada, la primera, en la fecha 2 de la fase de grupos de la edición 2024 del torneo, donde las colombianas vencieron 0-1 a las 'rayadas'.

En esa misma edición, las dos escuadras avanzarían hasta semifinales de la copa, donde se volverían a ver las caras. Dragonas se adelantaba en el marcador al minuto 2, pero Santa Fe empataría el partido a los 29', dejando un marcador que se mantendría hasta el final del partido y mandaría el encuentro a la definición por penales.

Te puede interesar: La semilla del ecuavóley profesional ya crece con la LNE Academy

Las ecuatorianas no pudieron mantener la eficacia en los penales y se fueron eliminadas por un marcador de 4-2 en la tanda de los 12 pasos.

El futuro de Dragonas IDV en Copa Libertadores femenina 2025

las 'Negriazules' se enfrentaran al colero del grupo, Always Ready (F), que viene de ser goleado 7-0 y 11-0 por Santa Fe y Corinthians, respectivamente.

Una victoria les asegura el puesto en cuartos de final, el empate solo le serviría en el caso de que Corinthians venza a Santa Fe, ya que al contrario, por igualdad de puntos, clasificarían las colombianas por el gol a favor (+6).

El partido se jugará el miércoles 8 de octubre, a las 18:00 hora Ecuador, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, Buenos Aires, Argentina.

Para más contenido, ¡SUSCRIBETE A EXPRESO!