Barcelona SC se derrumba en Guayaquil: Las claves de la goleada ante Independiente

El Ídolo mostro horrores defensivos ante un efectivo IDV. Con trece puntos de ventaja, los rayados ya acarician la LigaPro

Los jugadores del Barcelona se retiran frustrados luego de un primer tiempo de pesadilla.

Solo una cosa puede evitar que el año Centenario de Barcelona termine aún más ‘chimichurri’ de lo que es actualmente, tras caer goleado 3-0 ante Independiente en el estadio Monumental y perder la mínima esperanza de ganar el torneo: quedarse con el subcampeonato. Y ser segundo en el Ídolo ya es sinónimo de fracaso.

El resultado no solo amplió la brecha a 13 puntos entre ambos, sino que también expuso las falencias tácticas y anímicas del conjunto del español Ismael Rescalvo, que atraviesa una de sus peores rachas como local en los últimos años.

El entrenador torero apostó nuevamente por su esquema habitual, el 4-3-3, buscando intensidad en el mediocampo y amplitud por las bandas. Sin embargo, el plan se derrumbó en menos de 45 minutos, no solo por la carencia de jerarquía en su plantel, sino también porque mentalmente es un flan: al mínimo golpe, se cae.

Barcelona SC perdió con Independiente del Valle en el Monumental. Freddy Rodriguez

El volante Jean Carlo Montaño cometió una falta inocente que derivó en el penalti convertido por Michael Hoyos (al minuto 22), mientras que Gastón Campi y Xavier Arreaga protagonizaron errores que facilitaron los goles de Júnior Sornoza (28’) y Patrik Mercado (44’).

En el primer tiempo, cada llegada del conjunto negriazul se transformó en gol, una muestra de la enorme diferencia de jerarquía y efectividad entre ambos planteles.

Defensa torera sin respuestas

El bloque defensivo amarillo se mostró frágil, desconectado y sin liderazgo. Campi y Arreaga quedaron permanentemente expuestos, incapaces de sostener los duelos individuales ni de mantener una línea ordenada.

La triple contención conformada por Jhony Quiñónez, Montaño y Leonai Souza tampoco ofreció equilibrio. Sin conexión entre líneas, el mediocampo fue un espacio vacío que Independiente aprovechó con inteligencia.

Rivero no puede solo

En ataque, el problema fue aún más evidente. Octavio Rivero, expulsado al minuto 78, tuvo que retroceder constantemente para intentar participar en la creación, dejando el área sin referencia.

Ni Janner Corozo ni Joaquín Valiente lograron marcar diferencias por los costados, mientras que la ausencia de un conductor claro condenó al equipo a un fútbol previsible y carente de profundidad.

Madurez y jerarquía negriazul



Barcelona SC perdió con Independiente del Valle. Freddy Rodriguez

Al frente, Independiente del Valle ofreció una lección de madurez competitiva. Sin necesidad de dominar en la tenencia, el equipo de Javier Rabanal fue eficaz en las jugadas.

Cada avance fue una amenaza real, sustentado en el liderazgo de Sornoza y la claridad de Mercado, quien dictó el ritmo del juego y manejó los tiempos con serenidad.

En la segunda parte el contraste fue abrumador: mientras los rayados mostraban confianza, Barcelona caía en la desesperación. Las sustituciones de Rescalvo, como el ingreso de Joao Rojas, apenas alteraron el guion de un partido sentenciado desde el primer tiempo.

Tabla de posiciones del hexagonal final de LigaPro 2025

Con esta derrota, Barcelona se estancó en 54 puntos, y quedó a 13 de Independiente del Valle, que sumó 67 unidades, y lidera el hexagonal final de la LigaPro.

Al final, desde las gradas del Monumental, antes de que terminara el juego, retumbó nuevamente el grito: “Oooh, que se vayan todos”, como triste cierre de una cuestionada temporada.

