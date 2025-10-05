Expreso
Kiara Rodríguez, Mundial de Paratletismo 2025, medalla de oro, 200 metros, récord mundial
Kiara Rodríguez (c) se coronó campeona mundial en los 200 metros.CORTESÍA

Kiara Rodríguez consigue el triplete dorado en el Mundial de Paratletismo 2025

La ecuatoriana Kiara Rodríguez conquistó el oro en los 200 metros T47 y rompió el récord con un tiempo de 24,34 segundos

En una jornada histórica para el deporte paralímpico ecuatoriano, la atleta Kiara Rodríguez se coronó campeona mundial en la prueba de 200 metros, categoría T47, y estableció un nuevo récord mundial con un tiempo de 24,34 segundos.

Este triunfo no solo destaca por la medalla de oro, sino porque representa la primera vez en su carrera que logra el campeonato mundial en esa distancia, que le había sido esquiva hasta este domingo 5 de octubre.

El hecho tuvo lugar durante el Campeonato Mundial de Paratletismo realizado en Nueva Delhi, India. Kiara llega a este momento tras una competencia sobresaliente, consolidando su dominio en las pruebas de velocidad y salto dentro del circuito paralímpico.

Con esta victoria, suma su tercer oro en este Mundial: ya había ganado las pruebas de 100 metros y salto largo en la misma edición. Este logro forma parte de una trayectoria ya consagrada internacionalmente. Hasta ahora, Kiara acumula ocho medallas de oro en campeonatos mundiales: una en Dubái 2019, dos en París 2023, dos en Kobe 2024, y estas tres en Nueva Delhi 2025.

Además, en su historial paralímpico ostenta tres medallas: dos oros conseguidos en París 2024 (100 m T46/47 y salto largo T46/47) y un bronce en Tokio 2021.

En la final de los 200 metros, Kiara impuso una salida explosiva y un ritmo firme que la llevaron a distanciarse de sus rivales y sobrepasar el anterior récord mundial. Con su crono de 24,34 segundos, destronó la marca anterior.

Así fue el triunfo de Kiara Rodríguez

