Universidad Católica vs Liga de Quito: hora y dónde ver en vivo el partido de LigaPro

En la fecha inicial del primer hexagonal, Liga de Quito visita a Universidad Católica en el estadio Atahualpa

Liga de Quito inicia este sábado 4 de octubre su camino en busca de descontar la ventaja de 13 puntos que le lleva Independiente del Valle y así coronarse tricampeón de la LigaPro.

Los albos empiezan su participación en el primer hexagonal final visitando a Universidad Católica, desde las 19:00, en el estadio Atahualpa, rival ante el que buscarán revancha tras caer 4-2 en el último partido que disputaron por la fase inicial en la Casa Blanca.

Es doble la motivación para los universitarios que además de saldar cuentas con los santos, pueden meter presión a Independiente del Valle que jugará el domingo 5 de octubre ante Barcelona, en Guayaquil.

Ricardo Adé, uno de los pilares de los albos, resaltó que “sabemos que cada partido será como una final y no podemos dejar pasar ningún punto, debemos estar totalmente metidos para afrontarlo”. Sobre los santos analizó que “tiene un ataque muy fuerte” que ya lo padecieron en el último juego.

Adé reconoció que “hemos revisado los videos para identificar las fallas y trabajar en los aspectos que debemos mejorar para hacer un buen partido. Esperamos salir victoriosos”.

Por su parte, Universidad Católica llega tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Ecuador al derrotar 3-1 a Liga de Portoviejo. Los celestes inician el hexagonal con la ilusión de poder pelear por el título, pero con la primera consigna de llegar al segundo lugar que da cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Diego Martínez espera repetir la victoria que tuvieron el pasado 21 de septiembre en la casa de los albos. Para esto presentarán un tridente de ataque con Mauricio Alonso, Azarías Londoño y José Fajardo.

Datos claves del U. Católica vs. Liga de Quito

Fecha: Sábado 4 de octubre

Hora: 19:00 (de Ecuador)

Estadio: Atahualpa

Transmite: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol

Sigue en vivo el partido

