Segunda Categoría: Existe molestia por cambio en el sorteo

Deportivo Quito anunció que apelarán las modificaciones que se dieron en las llaves del Ascenso Nacional a la Serie B

Deportivo Quito visitará el 11 de octubre a Atlético JBG de Guayas. La revancha será el 18 de octubre en el estadio Atahualpa.

El ascenso nacional a la Serie B ha estado caracterizado por la polémica, que ahora llegó hasta el sorteo de las llaves de los dieciseisavos de final del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Antes de la designación de los cruces, Deportivo Quito denunció que recibieron mensajes para contar con un rival ‘fácil’ y ya en el sorteo se presentó el inconveniente de tener que repetirlo porque, según la FEF, quedaron cruzados equipos de la misma provincia.

Esto causó malestar en los equipos, en especial en los chullas, que no comprendían lo sucedido en el sorteo.

“La FEF tiene que esclarecer esta situación. Yo vi un par de errores. Empezaron a acomodar a equipos del Guayas en las esquinas y evitar que se crucen en las siguientes fases del torneo”, expuso José Pardo, presidente del Quito.

Las variaciones en el sorteo fueron que La Unión (Cotopaxi) ahora enfrentará a Mineros (Bolívar). Antes, su rival designado era Liga del Carmen (Manabí), que finalmente jugará ante Atlético Samborondón (Guayas).

Esto afectaría a los azulgranas, ya que si avanzan de ronda ante Atlético JBG de Guayas, se enfrentarán con el ganador de la serie modificada.

El dirigente del elenco capitalino añadió que “hicieron un cambio antirreglamentario, se tiene que apelar. El reglamento es claro: los equipos de la misma provincia no se podrían cruzar en esta fase, y Mineros y Liga del Carmen no tienen nada que ver con la misma provincia. No hay razón”.

Mineros, de Bolívar, es uno de los clubes que cambió de rival en el sorteo. CORTESÍA

Dirigentes en silencio

Para realizar el sorteo, se clasificó a los equipos según los puntajes y posiciones que alcanzaron en los torneos provinciales; no obstante, al momento de realizar los cruces, no se respetó ese orden.

Este medio contactó a dirigentes de clubes de Segunda Categoría que decidieron no hablar del controversial sorteo, aduciendo que “se les hace difícil dar declaraciones porque la FEF podría abrir expedientes en su contra”.

Los dieciseisavos de final del ascenso nacional se cumplirán el 11 y 18 de octubre, los octavos de final serán el 1 y 8 de noviembre, las semifinales el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, y la gran final el 13 de diciembre.

