Estadio George Capwell cerrará parcialmente tras las sanciones impuestas a Emelec por los disturbios en el Clásico.
El préstamo con el Banco del Pacífico fue para remodelar el estadio George Capwell en 2017.ARCHIVO

Banco del Pacífico niega haber alcanzado acuerdo con Emelec sobre millonaria deuda

La deuda del Bombillo con la institución financiera por la remodelación del estadio Capwell, en 2017, sigue sin resolverse

  • Redacción Expreso

El Banco del Pacífico emitió un comunicado oficial en el que negó haber firmado un acuerdo con Emelec respecto a la millonaria deuda que la institución azul mantiene por el préstamo otorgado para la remodelación del estadio George Capwell, inaugurado en 2017.

Emelec había anunciado supuestos “diálogos” con el banco

El pasado 1 de octubre, el presidente de Emelec, Jorge Guzmán, confirmó mediante una carta pública que se habían iniciado conversaciones con el Banco del Pacífico para renegociar el crédito pendiente. Sin embargo, la entidad bancaria aclaró que, hasta el momento, no existe ningún documento formal que respalde un acuerdo.

En el comunicado difundido en redes sociales, el banco precisó que “no se ha firmado ningún acuerdo sobre el crédito que se mantiene impago”. Además, recalcó que tampoco “se han establecido compromisos de patrocinios ni convenios comerciales con el club”, desmintiendo así versiones difundidas por algunos medios locales.

Jorge Guzmán
Jorge Guzmán, presidente del Emelec.Joffre Flores

La aclaración es clave porque en el entorno deportivo circuló la versión de que el club podría recibir apoyo económico mediante un convenio de patrocinio. Tanto el banco como Guzmán descartaron esa posibilidad, lo que mantiene en incertidumbre el futuro financiero de Emelec, que busca alternativas para afrontar sus compromisos económicos.

miguel angel loor ligapro

Miguel Ángel Loor confirma apoyo financiero a Emelec en plena crisis del Bombillo

Leer más

Emelec sigue golpeado por la crisis económica

Mientras tanto, el plantel eléctrico enfrenta serios problemas internos. Los jugadores retomaron los entrenamientos el 3 de octubre, tras suspender las prácticas debido al reclamo de salarios atrasados que, según revelaron los jugadores, alcanzan hasta los ocho meses en algunos casos

Con la deuda pendiente, la falta de liquidez y la presión de los futbolistas, Emelec atraviesa una de sus etapas más críticas en los últimos años.

