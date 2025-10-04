Moisés Caicedo abrió la cuenta en el Chelsea vs. Liverpool | ¡Video y golazo!

El volante ecuatoriano abrió el marcador con un misil al ángulo en Stamford Bridge, en el partido por la jornada 7 de Premier

El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo ha vuelto a ser noticia, dejando una marca imborrable en el encuentro entre Chelsea y Liverpool por la jornada 7 de la Premier League.

El joven volante demostró su calidad goleadora al abrir el marcador en Stamford Bridge con un auténtico misil que se coló directo en el ángulo del arco Red. Este partido se perfilaba como el más atractivo de la fecha y el Niño Moi se encargó de ponerle el toque de magia.

Conducción y remate de jerarquía: Caicedo anota un golazo

La acción ocurrió apenas al minuto 13. Con una asombrosa muestra de habilidad y determinación, Caicedo eludió la marca del argentino Alexis Mac Allister. Tras una conducción vertical hacia el área, el ecuatoriano realizó un amague de remate y, en el segundo intento, desató un potente derechazo que dejó sin opciones al portero. Un golazo que subraya su creciente influencia ofensiva.

🤯🇪🇨 QUÉ GOLAZO DE MOISÉS CAICEDO.pic.twitter.com/o9c5cZhCik — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 4, 2025

El tercer grito de gol de Niño Moi en la Premier League 2025-26

Este tanto representa un hito importante: es el tercer gol del mundialista ecuatoriano en lo que va de la temporada 2025-26 de la Premier League. Anteriormente, Caicedo ya había perforado las redes contra el West Ham en la fecha 2 y ante el Brentford en la jornada 4. Un registro que demuestra que el volante está cumpliendo su promesa de sumarse más al ataque.

Bajo la dirección técnica de Enzo Maresca, Moisés Caicedo se ha consolidado como la referencia indiscutible del mediocampo del Chelsea. Su rol como recuperador es vital, pero su evolución a 'goleador' está sorprendiendo a todos.

