jose pileggi
José Pileggi fue presidente de Emelec entre noviembre de 2022 y octubre de 2024.cortesía

Emelec quita la condición de socios a José Pileggi, Carlos Puga y César Avilés

En Asamblea Extraordinaria de Socios, la dirigencia azul también informó sobre las millonarias deudas pendientes

Este viernes 3 de octubre, en la Asamblea Extraordinaria de Socios realizada en el estadio George Capwell, el Club Sport Emelec aprobó la expulsión de varios exdirigentes y socios de la institución. La medida fue encabezada por el actual presidente Jorge Guzmán junto a Benigno Sotomayor, primer vicepresidente; José Valverde, presidente de la Comisión de Fútbol; y Leonardo Macías, vicepresidente.

Estadio George Capwell cerrará parcialmente tras las sanciones impuestas a Emelec por los disturbios en el Clásico.

Banco del Pacífico niega haber alcanzado acuerdo con Emelec sobre millonaria deuda

Leer más

Expulsados los exdirigentes Pileggi, Puga y Avilés

La moción más importante de la jornada fue la retirada de la calidad de socios a José Pileggi, Carlos Puga y César Avilés, quienes lideraron la dirigencia anterior. La propuesta recibió el respaldo mayoritario de los asistentes. En el entorno azul, los tres son señalados como responsables de la crisis deportiva y económica que atraviesa el Bombillo.

José Auad fue declarada persona no grata

Otra de las aprobaciones durante el acto fue declarar persona no grata al socio fue José Auad Valdez, exaspirante a la presidencia eléctrica en las elecciones de febrero de 2025, en las que resultó electo Guzmán.

Asamblea de Socios de Emelec
La Asamblea de Socios de Emelec se desarrolló el viernes 3 de octubre en el estadio George Capwell.José Carlos Vásquez

Deudas millonarias heredadas por la actual directiva

Durante la Asamblea se expusieron las obligaciones económicas que mantiene Emelec con exjugadores, exdirigentes, entidades públicas y financieras. Entre ellas destacan unos:

  • 250.000 dólares al expresidente José Pileggi por concepto de préstamos
  • 500.000 dólares al exdelantero delantero Bryan ‘Cuco’ Angulo
  • 500.000 al exatacante Miller Bolaños
  • 800.000 a la CNEL 
  • 800.000 a Interagua, entre múltiples acreencias adicionales

La actual dirigencia de Emelec intenta sentar bases para recuperar la estabilidad institucional y deportiva del club. El reto inmediato será reducir el alto pasivo económico que condiciona el futuro del equipo eléctrico en la LigaPro y en el ámbito internacional.

