Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Edú Manga durante su etapa en Emelec en 1994, vistiendo la camiseta azul eléctrica.
Edú Manga durante su etapa en Emelec en 1994, vistiendo la camiseta azul eléctrica.CORTESÍA

Edú Manga fallece a los 58 años: el genio brasileño que pasó por Emelec

Muere Edú Manga a los 58 años, exjugador de Emelec y referente brasileño

Cuando se dio la noticia, nadie lo creía. Edú Manga pisó Guayaquil en 1994 para vestir la camiseta de Emelec, y parecía que se abría una ventana al mundo del fútbol grande. Era un "10" brasileño, elegante y ofensivo, de esos que no necesitaban levantar la voz ni hacer un gesto brusco para imponerse. Su sola presencia ya era seria, dentro y fuera de la cancha. Venía con un currículum que pesaba toneladas: Palmeiras, Corinthians, América de México… nombres que, en cualquier parte del mundo, suenan a respeto.

Te invitamos a leer | Banco del Pacífico niega haber alcanzado acuerdo con Emelec sobre millonaria deuda

:Su llegada a Emelec en 1994 marcó un antes y un después

En ese entonces, Emelec sorprendió a Ecuador y a toda Sudamérica. No era común que llegara un brasileño con ese cartel. Edú traía la magia de las favelas y el rigor de las grandes ligas, pero, sobre todo, traía el compromiso. No era un showman, era un futbolista de verdad. Quienes lo vieron jugar en el Capwell todavía guardan en la memoria ese toque fino, esos pases que parecían milimétricos y esa capacidad de mover al equipo como un director de orquesta.

jose pileggi

Emelec quita la condición de socios a José Pileggi, Carlos Puga y César Avilés

Leer más

Treinta años después, un 3 de octubre de 2025, la noticia golpea fuerte: Edú Manga ha muerto a los 58 años. Y aunque pasaron más de tres décadas desde su paso por el “Bombillo”, las condolencias no se hicieron esperar. Emelec lo recordó con respeto, Palmeiras lo despidió como a un ídolo eterno, y el fútbol se vistió de luto.

Dicen que el fútbol es memoria y corazón. Edú se llevó ambos títulos: memoria, porque dejó huella en todos los estadios donde jugó; corazón, porque siempre fue un hombre correcto, disciplinado y de valores sólidos. Nunca necesitó polémicas para brillar.

RELACIONADAS

Hoy, el balón se detiene un instante. Porque alguien que supo vestir de azul eléctrico y de verde paulista merece que el juego se pare para aplaudirlo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Edú Manga fallece a los 58 años: el genio brasileño que pasó por Emelec

  2. Segunda Categoría: Existe molestia por cambio en el sorteo

  3. Nespresso abre una nueva boutique de café en San Marino Shopping

  4. MasterChef Celebrity Ecuador: conoce a todos los famosos de la tercera temporada

  5. El robo por aturdimiento ya no siempre es al azar en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha

  4. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  5. Allanamiento a Xavier Jordán: EE.UU. rastrea sus empresas y el nexo con Norero

Te recomendamos