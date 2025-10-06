FIFA multa a Barcelona SC y le da 45 días para pagar a Mathías Suárez

El presente de Barcelona SC se ha complicado dentro y fuera del campo. A nivel deportivo, las aspiraciones por el título se han desvanecido tras una seguidilla de malos resultados; y en el ámbito legal, la FIFA ha emitido una resolución que agrava aún más su situación institucional.

La Cámara de Resolución de Disputas (CRD) del organismo internacional resolvió el reclamo presentado por el futbolista uruguayo Mathías Suárez, quien denunció al club por el impago de tres cuotas salariales de su contrato correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2024.

Los jugadores del Barcelona se retiran frustrados luego de un primer tiempo de pesadilla, en el que los horrores defensivos fueron aprovechados por Independiente del Valle. FREDDY RODRÍGUEZ

Una deuda que se suma 10.000 dólares más

La deuda asciende a 76.098 dólares, más intereses del 5% anual desde el vencimiento de cada cuota.

Además, FIFA sancionó a Barcelona SC con una multa de 10.000 dólares por reincidencia, en aplicación del artículo 12bis del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTP).

La decisión establece que, en caso de que el club no cumpla con el pago en un plazo de 45 días, quedará prohibido de inscribir jugadores por hasta tres períodos de fichajes a nivel nacional e internacional.

La FIFA pide que se pague a Mathías Suárez

La resolución remarca que la institución guayaquileña no presentó pruebas de pago ni argumentos contractuales válidos, motivo por el cual se consideró que incurrió en un retraso injustificado. El proceso, como indica el reglamento, fue gratuito para las partes.

Suárez llegó en el 2024, pero no tuvo oportunidad de jugar y perdió espacio, y salió del plantel.

La dirigencia amarilla reaccionará de inmediato para evitar una sanción que podría comprometer la planificación del plantel en la próxima temporada.

