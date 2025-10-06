Emelec, con más problemas: La lista de lesionados incrementa previo a la Copa Ecuador

Dos jugadores más sufren afecciones físicas que condicionan la alineación para el cotejo ante Leones del Norte

Emelec venció a Deportivo Cuenca en la fecha 1 del segundo hexagonal de la LigaPro.

El Club Sport Emelec no respira tranquilo. Apenas asimilada la victoria (3-1) del fin de semana ante Deportivo Cuenca, el equipo eléctrico se enfrenta a un escenario aún más complejo: una creciente lista de bajas por lesión que pone en jaque su alineación para el próximo duelo de la Copa Ecuador frente a Leones del Norte.

La 'enfermería' azul ha recibido a dos nuevos inquilinos, justo en el peor momento. El lateral venezolano Alexander González está a la espera de exámenes que confirmen un posible desgarro en el sóleo, una lesión que lo marginaría de la cancha por varias semanas.

Por su parte, el defensor central Luis Fernando León sufrió una fuerte contusión en el pie tras un choque durante el último encuentro con los morlacos, sumándose a la preocupación y duda.

Emelec recibió a Deportivo Cuenca en el estadio Capwell. FREDDY RODRIGUEZ

Jugadores lesionados en Emelec

Estas nuevas ausencias agravan un panorama ya delicado para el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Duró, que ve cómo el plantel se sigue mermando. La lista de jugadores en proceso de recuperación es extensa e incluye nombres clave para el esquema titular:

Christian Cueva

Luis Caicedo

José Angulo

Facundo Castelli

La seguidilla de lesiones obliga al entrenador a hacer malabares para rearmar el esquema de cara al vital compromiso copero. La preocupación es palpable y la profundidad del plantel se pone a prueba justo cuando el Bombillo debe mantener el ritmo de competencia en dos frentes.

El partido ante Leones del Norte, por los octavos de final de la Copa Ecuador, se convierte ahora en un verdadero desafío logístico y deportivo para los millonarios, que deberán demostrar su capacidad de sobrellevar el momento sin varias de sus figuras principales.

¿Cuándo y a qué hora juega Emelec ante Leones del Norte en Copa Ecuador?

Este nuevo compromiso que deberá afrontar el estratega Duró se disputará el próximo miércoles 8 de octubre en el estadio Olímpico Atahualpa, desde las 16:00 (hora de Ecuador). A duelo único se definirá quien avance a los cuartos de final de la competencia organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

