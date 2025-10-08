Fallece Miguel Ángel Russo, histórico DT de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino y figura emblemática del fútbol sudamericano, falleció este miércoles 8 de octubre del 2025, a los 69 años. El técnico de Boca Juniors enfrentaba desde 2017 un cáncer de próstata, al que posteriormente se le sumó uno de vejiga.

Su salud se había deteriorado en las últimas semanas, razón por la cual se encontraba bajo internación domiciliaria desde finales de septiembre. La institución xeneize confirmó el deceso a través de un comunicado oficial que destacó su legado y compromiso con el club.

Miguel Ángel Russo es el ultimo DT campeón de Copa Libertadores con Boca Juniors. Cortesía

Un tipo que era demasiado tranquilo

Russo había sido internado a inicios de septiembre en el Instituto Fleming debido a una infección urinaria y un cuadro de deshidratación severa. Aunque logró recuperarse y volver a la actividad, su estado físico se vio cada vez más debilitado.

Durante los partidos de septiembre, delegó sus funciones a su ayudante Claudio Úbeda, quien asumió la conducción temporal del equipo.

Con más de tres décadas de trayectoria, Russo fue uno de los entrenadores más respetados del fútbol argentino. Dirigió a clubes como Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Racing, San Lorenzo, Lanús, Rosario Central y Estudiantes de La Plata, además de equipos en Colombia, México, España, Perú y Arabia Saudita.

Russo pasó por momentos delicados de salud. Cortesía

Entre sus logros más destacados se cuentan la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, el Clausura 2005 con Vélez y la Copa Argentina 2018 con Rosario Central.

Como futbolista, jugó exclusivamente en Estudiantes de La Plata entre 1975 y 1988, donde conquistó el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983 bajo la dirección de Carlos Bilardo. Disputó más de 400 encuentros con el conjunto pincharrata, siendo uno de los jugadores más recordados de su historia.

El fútbol argentino despide hoy a un hombre de respeto, trabajo y humildad: Miguel Ángel Russo.

