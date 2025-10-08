EN VIVO Copa Ecuador: Gualaceo vs. Independiente del Valle por los octavos de final

EN VIVO: Independiente del Valle sigue en fiesta futbolera: ahora enfrenta a Gualaceo SC en los octavos de Copa Ecuador

Independiente del Valle continúa su maratón de competencias. Este año ha disputado cuatro torneos: Copa Libertadores, Copa Sudamericana, LigaPro y el miércoles 8 de octubre se va de Copa Ecuador, donde busca avanzar a los cuartos de final. El equipo del español Javier Rabanal enfrentará esta noche, desde las 19:00, a Gualaceo SC en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.

Los Rayados, actuales campeones de la LigaPro, llegan con una campaña sólida, con más de cinco meses sin conocer la derrota en el torneo nacional. En la ronda anterior eliminaron a Imbabura por 1-0 y esperan mantener su racha ganadora, a pesar de las ausencias de Darwin Guagua, Jordy Alcívar y Patrik Mercado, convocados a la Selección ecuatoriana.

Gualaceo quiere ser la gran sorpresa de la Copa Ecuador

Gualaceo SC es uno de los representantes de la Serie B y viene motivado tras dejar en el camino a Mineros (2-0) y Vinotinto (2-1). Su objetivo es seguir avanzando en el torneo y convertirse en la sorpresa de esta edición.

Aunque los caminos de ambos equipos son distintos, el deseo de triunfo es compartido. Independiente, ya clasificado a la Copa Libertadores 2026, busca otro título nacional; mientras que Gualaceo SC anhela pelear por el cupo internacional que otorga el campeonato.

El ganador de esta llave se enfrentará a Universidad Católica en los cuartos de final. El encuentro será dirigido por el árbitro Yerson Zambrano.

