Javier Rabanal de IDV rompió el silencio: “Fracasados que se creen exitosos”

Javier Rabanal, entrenador de Independiente del Valle, sigue fiel a su estilo: bajo perfil fuera del campo, pero intensidad absoluta dentro de él. A pesar de ser el técnico del club más exitoso de la LigaPro y estar en plena lucha por su tercera Copa Sudamericana, el estratega español no se escuda en los triunfos, sino que enfrenta las críticas con carácter.

Tras la contundente goleada 3-0 sobre Barcelona SC, Rabanal fue directo y sin filtros: “Las críticas siempre van a estar ahí. Se dijo que el equipo me quedaba grande, que no era el entrenador para devolver la identidad ni los títulos a Independiente del Valle. Pero eso viene más de las redes sociales, que están llenas de fracasados que se creen exitosos y tienen un teclado. Ahora te los tienes que tragar leyéndolos, cuando hace 10 o 20 años no era así”.

Los jugadores del Barcelona se retiran frustrados luego de un primer tiempo de pesadilla, en el que los horrores defensivos fueron aprovechados por Independiente del Valle que ya ganaba 3-0. FREDDY RODRÍGUEZ

Así fue como le ganó a Barcelona en el Monumental

Sobre el planteamiento táctico que desarmó al Ídolo del Astillero, explicó con claridad su lectura del partido: “Teníamos claro que al inicio, con dos puntas y cuatro por dentro, no ocurriría nada para ellos en los primeros 15 minutos. Metimos menos gente al ataque y ganamos equilibrio. Eso lo hemos conseguido”.

En cuanto al desarrollo del juego, añadió: “Era evitable para ellos, pero adelantaron líneas y los hicimos sufrir con nuestros contragolpes. No ganamos caminando, pero manejamos bien los espacios. En la segunda parte parecía que caminábamos, pero no era así: los dejábamos avanzar y, al recuperar, hacíamos que suelten la pelota para avanzar”.

Independiente del Valle volverá a jugar luego de la Fecha FIFA

Barcelona SC perdió con Independiente del Valle. Freddy Rodriguez

Rabanal también analizó la distancia que su equipo ha tomado en la tabla: “Es una victoria importante que nos da más puntos de diferencia y en los goles también. Es un paso importante, no definitivo. No vamos a dosificar nada hasta ganar la copa; si lo hacemos ahora, nos podemos complicar”.

Independiente del Valle volverá a la acción tras la Fecha FIFA. Su próximo duelo será ante Orense, el viernes 17 de octubre a las 18:00, en el estadio Nueve de Mayo de Machala.

