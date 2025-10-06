Javier Rabanal de IDV rompió el silencio: “Fracasados que se creen exitosos”
Polémico Rabanal: “Fracasados que se creen exitosos”, ¿crítica a hinchas o periodistas?
Javier Rabanal, entrenador de Independiente del Valle, sigue fiel a su estilo: bajo perfil fuera del campo, pero intensidad absoluta dentro de él. A pesar de ser el técnico del club más exitoso de la LigaPro y estar en plena lucha por su tercera Copa Sudamericana, el estratega español no se escuda en los triunfos, sino que enfrenta las críticas con carácter.
Tras la contundente goleada 3-0 sobre Barcelona SC, Rabanal fue directo y sin filtros: “Las críticas siempre van a estar ahí. Se dijo que el equipo me quedaba grande, que no era el entrenador para devolver la identidad ni los títulos a Independiente del Valle. Pero eso viene más de las redes sociales, que están llenas de fracasados que se creen exitosos y tienen un teclado. Ahora te los tienes que tragar leyéndolos, cuando hace 10 o 20 años no era así”.
Así fue como le ganó a Barcelona en el Monumental
Sobre el planteamiento táctico que desarmó al Ídolo del Astillero, explicó con claridad su lectura del partido: “Teníamos claro que al inicio, con dos puntas y cuatro por dentro, no ocurriría nada para ellos en los primeros 15 minutos. Metimos menos gente al ataque y ganamos equilibrio. Eso lo hemos conseguido”.
En cuanto al desarrollo del juego, añadió: “Era evitable para ellos, pero adelantaron líneas y los hicimos sufrir con nuestros contragolpes. No ganamos caminando, pero manejamos bien los espacios. En la segunda parte parecía que caminábamos, pero no era así: los dejábamos avanzar y, al recuperar, hacíamos que suelten la pelota para avanzar”.
Independiente del Valle volverá a jugar luego de la Fecha FIFA
Rabanal también analizó la distancia que su equipo ha tomado en la tabla: “Es una victoria importante que nos da más puntos de diferencia y en los goles también. Es un paso importante, no definitivo. No vamos a dosificar nada hasta ganar la copa; si lo hacemos ahora, nos podemos complicar”.
Independiente del Valle volverá a la acción tras la Fecha FIFA. Su próximo duelo será ante Orense, el viernes 17 de octubre a las 18:00, en el estadio Nueve de Mayo de Machala.
