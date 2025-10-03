Se empiezan a vender las primeras entradas para el Mundial: estos son los precios

La FIFA ya puso a disponibilidad boletos para la Copa del Mundo 2026 y los usuarios ya empiezan a develar los precios

Los hinchas ecuatorianos podrán ya adquirir sus entradas hasta en 3 oportunidades.

Luego de un proceso de inscripción y sorteo realizado por usuarios de tarjetas VISA (auspiciante del torneo) la FIFA ya dio 'luz verde' a la compra de entradas para la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se pusieron a la venta alrededor de 1 millón de entradas, las cuales no tienen un precio fijo, en cambio, los boletos tendrán un valor dinámico, dependiendo de la demanda de las mismas, algo parecido de lo que se hizo en el Mundial de clubes 2025. Según el New York Times, en el torneo de clubes algunas entradas bajaron su precio hasta en un 84% en relación a su precio de salida.

Existen 4 categorías (a excepción de Hospitality) CAT1, CAT2, CAT3 y CAT4. La más cara será la categoría CAT1, y la más barata la CAT4.

El precio de las categorías irán en relación de: fase y ubicación. Los aficionados tienen la oportunidad de comprar hasta 4 boletos por partido y seleccionar hasta 10 partidos en la fase de sorteo.

Estos son los precios de las entradas para los partidos de la Copa del Mundo 2026

La hinchada de Ecuador cerca de festejar una nueva clasificación al Mundial. KARINA DEFAS

El partido Inaugural en Estados Unidos costará:

CAT1: 2735 dólares

CAT2: 1940 dólares

CAT3: 1120 dólares

CAT4: 560 dólares

El partido inaugural en México costará:

CAT1: 1825 dólares

CAT2: 1290 dólares

CAT3: 745 dólares

CAT4: 370 dólares

El partido inaugural en Canadá costará:

CAT1: 1745 dólares

CAT2: 1240 dólares

CAT3: 715 dólares

CAT4: 355 dólares

Los partidos de fase de grupos varían en lo anteriormente mencionado, pero se puede dar una idea de los valores, los cuales serían:

CAT1: desde 345 hasta 805 dólares

CAT2: desde 260 hasta 605 dólares

CAT3: desde 120 hasta 280 dólares

CAT4: desde 60 hasta 140 dólares

Para la final de la Copa del mundo 2026 el 19 de julio en el Metlife Stadium, New York, los precios serán:

CAT1: 6370 dólares

CAT2: 4210 dólares

CAT3: 2790 dólares

CAT4: 2030 dólares

¿Cuándo podré comprar entradas?

Después de la primera fase, que empezó el 10 de septiembre y terminó el 2 de octubre, la FIFA aún no anuncia fechas oficiales, pero los usuarios que querrán adquirir sus entradas deberán registrarse en la pagina oficial de la FIFA.

Algunas fechas claves para poder realizar el proceso serían: finales de octubre y mediados de diciembre de este año. No olvidar también que después del sorteo de fase de grupos se podrían vender entradas a partidos en especifico.

El sorteo se dará en Washington D. C., en el Centro Cultural John F. Kennedy, el 5 de diciembre a las 11:00 hora Ecuador.

