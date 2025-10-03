Trionda: la Copa del Mundo 2026 ya tiene balón oficial (Video)

Adidas presentó la pelota con la que se jugará el Mundial 2026

Adidas presentó su 15vo balón para la Copa del Mundo. El 2 de octubre, en un evento celebrado en New York, la marca alemana sacó a la luz la 'caprichosa' con la que los jugadores de 48 selecciones distintas buscarán la gloria mundial.

'Trionda' es el nombre del balón oficial del Mundial 2026 que se jugará, por primera vez en la historia, en 3 países distintos: Estados Unidos de América, México y Canadá. El diseño de la 'esférica' está inspirado en los colores y símbolos de cada país anfitrión.

El azul y las estrellas representan a Estados Unidos, el rojo y la hoja de arce a Canadá, y, el verde y el águila representan a México. Se suman las ondas blancas que recorren cada uno de estas secciones en la pelota, lo que le da mucho más sentido a su nombre: 'Tri' por las 3 selecciones anfitrionas y 'onda' por las ondas blancas que la rodean.

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, posa junto al trofeo y la nueva pelota de la Copa del Mundo 2026. INTERNET

"Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota. La cuenta atrás para el mundial más grande de la historia está en marcha" Gianni Infantino, Presidente de la FIFA

Los avances tecnológicos de la 'Trionda'

Además del colorido diseño, la 'Trionda' cuenta con distintos avances tecnológicos que ayudaran al VAR (Video Assistant Referee) a tomar decisiones más rápidas sobre posiciones adelantadas y posibles toques con la mano en cualquier tipo de infracción.

'Trionda' también podrá recopilar datos en tiempo real. Eso y todo lo antes mencionado es gracias a su chip de 500 Hz incrustado dentro de el. Adicionalmente, su profunda costura y relieve ayudará a que el balón tenga mucha mejor aerodinámica en el aire y un agarre más seguro en caso de humedad o de estar mojada.

Este es el video de presentación de 'Trionda'

