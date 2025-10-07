Liga de Quito vs Barcelona SC: Precios de entradas para el partido en el Rodrigo Paz
El conjunto albo y los toreros jugarán un duelo clave para las aspiraciones en la LigaPro. En Quito vuelven ambas hinchadas
La emoción se eleva en la capital con el anuncio oficial de los precios de las entradas para uno de los partidos más esperados del Hexagonal Final de la LigaPro. Liga de Quito recibirá a Barcelona este viernes 17 de octubre a las 20:15 (hora de Ecuador) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Ambos equipos se jugarán puntos cruciales en su búsqueda por el título nacional o el cupo directo a la Copa Libertadores.
El compromiso es de vital importancia, especialmente para los Albos, que, de obtener una victoria, podrían escalar al segundo puesto de la tabla, solo por detrás de Independiente del Valle. Si ganan los amarillos, que contarán con la presencia de su hinchada en este escenario deportivo, se reafirmarán en su objetivo de clasificar al torneo internacional.
Valor de las localidades y puntos de ventas de Liga de Quito vs Barcelona
Para facilitar la asistencia y evitar las largas filas, el club universitario ha incentivado la compra de entradas en línea, ofreciendo un descuento exclusivo. A continuación, el detalle de los precios:
- General: $13 en línea / $14 en boletería
- Tribuna Oriental: $19 en línea / $20 en boletería
- Tribuna Occidental: $24 en línea / $25 en boletería
- Palcos: $35 (precio único para ambas modalidades)
Historial reciente entre Liga de Quito y Barcelona
Este enfrentamiento no solo es clave por lo que está en juego en la LigaPro, sino que también tiene un antecedente que favorece a los capitalinos. Liga de Quito se impuso en los dos duelos de la fase inicial de este año: un 3-1 en casa y un 1-0 en el Estadio Monumental de Guayaquil.
Por su parte, el 'Ídolo del Astillero' buscará romper esa racha negativa. La última vez que Barcelona venció a Liga en el campeonato nacional fue en la temporada 2023, con un solitario gol de Christian Ortiz.
