Ranking FIFA 2025: La razón por la que Ecuador debe ganar a Estados Unidos y México

Clasificar en el bombo 2 es posible para la selección tricolor. Por este motivo debe cosechar victorias en los amitosos

Ecuador venció a Argentina en el último duelo de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Enfrentar a Estados Unidos y a México representa más que solo encuentros preparativos para el Mundial 2026. Ecuador, aparte de afinar detalles futbolísticos de la mano del técnico Sebastián Beccacece, tiene la posibilidad de mejorar su posición en el ranking FIFA antes del sorteo de grupos a realizarse el 5 de diciembre.

La selección tricolor cerró las eliminatorias con una destacada racha (11 partidos invictos), incluyendo el último valioso triunfo ante Argentina. Este rendimiento le permitió ascender al casillero 24 del ranking (con 1.588,04 puntos), que lo ubica, por ahora, en el bombo 3 (de 4).

Sin embargo, está a un puesto de alcanzar el bombo 2, posición que le garantizaría rivales de menor complejidad en la fase de grupos.

El objetivo de Ecuador es superar a Corea del Sur en el Ranking FIFA

El calendario de octubre trae consigo una oportunidad de oro para que la Tri logre ese objetivo, frente a contrincantes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) que están arriba en el ranking y que son los organizadores de la cita mundialista. Ganar entregaría valiosos puntos al coeficiente ecuatoriano.

Jugadores de Ecuador en la concentración de Austin, Texas, previo al amistoso ante Estados Unidos. cortesia

Actualmente, Corea del Sur (23.° con 1.593,19 puntos) marca la frontera para ingresar a ese anhelado segundo grupo. Ecuador está a solo 5,16 puntos de superar a este seleccionado asiático.

Según los cálculos del especializado en estadísticas del fútbol Mr. Chip, quien se fundamentó en una fórmula específica de la FIFA para la sumatoria de unidades dependiendo de los resultados, el combinado tricolor sumará 5,78 puntos si derrota a Estados Unidos y se acreditará 5,95 si hace lo mismo con México.

El triunfo en tan solo uno de estos dos partidos será suficiente para que Ecuador se ponga por encima de los coreanos y se acerque a Austria (22.°, con 1.601,86), afianzándose en el bombo 2 para encaminarse en una ruta más favorable en el comienzo de la competencia.

Los resultados que deben darse para favorecer a Ecuador en el Ranking FIFA

Para subir de posición, el equipo de Beccacece no solo depende de sus propios resultados. También debe mirar de reojo lo que hagan los otros aspirantes, pero sobre todo Corea del Sur, que jugará duelos amistosos contra Brasil (6.°) y Paraguay (37.°).

Austria, el siguiente en la lista, enfrentará a San Marino (210.°) y a Rumania (51.°) por las eliminatorias europeas. Todavía busca su clasificación a la Copa del Mundo.

Los otros amistosos que afrontará Ecuador previo al sorteo

El enfrentamiento de este viernes 9 de octubre ante Estados Unidos y el del próximo martes 14 con México son claves para que el equipo ecuatoriano mejore su posición en el ranking FIFA y llegar al bombo 2. No obstante, en noviembre también podría obtener ese boleto cuando mida a Canadá (organizador) y Nueva Zelanda (86°).

