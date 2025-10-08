¿Se retira Cristiano Ronaldo?: esta fue la respuesta del astro portugués

El máximo goleador de la historia del fútbol habló sobre un posible retiro a raíz de su edad

Cristiano Ronaldo es goleador con el Al Nassr a sus 40 años.

Cristiano Ronaldo recibió un nuevo premio, esta vez fue en la gala de los Portugal Football Awards, donde 'El bicho' fue premiado con el Globo de Prestigio, debido a su gran carrera como jugador de fútbol de su país, algo que incluso la prensa de su país le dio otro significado y se atrevió a rumorar sobre un posible retiro.

En su discurso, 'CR7' dejó algunas palabras para que sus fanáticos y aficionados queden tranquilos ante su futuro. "Llevo 22 años con la selección nacional; creo que eso habla por sí solo. La pasión que siento por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar para la selección. Suelo decir: 'Si pudiera, jugaría solo para la selección; no jugaría para ningún otro club porque es la culminación y la cima de un futbolista'. Por eso sigo aquí", mencionó el aún jugador del Al-Nassr.

Además agregó: "sé que probablemente estén cansados de verme aquí, en estas ceremonias. Pero creo que aún tengo mucho que aportar a la selección nacional y al fútbol. Quiero seguir jugando unos años, no muchos, para ser sincero. Quiero agradecer a todos mis compañeros por haber aprendido de todos ellos, e incluso de esta generación más joven. Para mí, es un privilegio estar con ustedes".

¿Qué se viene para Cristiano Ronaldo en un futuro cercano?

Cristiano Ronaldo quiere seguir ganando y buscando títulos con la selección de Portugal. RONALD WITTEK / EFE

Los próximos encuentros de 'CR7' con la selección portuguesa serán ante Irlanda el 11 de octubre del 2025, y Hungría el 15 del mismo mes, ambos en el Estadio Alvalade de Lisboa.

Portugal se encuentra en el grupo F de las eliminatorias de la UEFA, donde tiene 6 puntos a raíz de 2 victorias.

Sobre su lucha por buscar una Copa del Mundo, el cuál es el único título que le falta con su selección, dijo: “El objetivo es ganar los siguientes dos partidos. En el Mundial ya se verá“

Aún hay Cristiano Ronaldo para rato

Cristiano Ronaldo seguirá siendo jugador del Al-Nssr hasta 2027. CORTESÍA.

El ex jugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus de Turín, tiene contrato con su actual equipo, Al-Nassr de Arabia Saudita, hasta mínimo el 2027.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025

